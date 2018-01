Verejné obstarávanie sa stane povinným predmetom na Univerzite Komenského

Úradom pre verejné obstarávanie a Právnicka fakulta UK chcú profesionalizovať oblasť verejného obstarávania.

11. jan 2018 o 10:39 TASR

BRATISLAVA. Postup pri verejnom obstarávaní by sa mal profesionalizovať. Postarať by sa o to mala spolupráca medzi Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Právnickou fakultou Univerzity Komenského (UK).

Potvrdili to vo štvrtok podpisom Memoranda o spolupráci predseda ÚVO Miroslav Hlivák a dekan Právnickej fakulty UK Eduard Burda.

“ Bude sa učiť verejné obstarávanie opäť ako povinný predmet v rámci predmetu, ktorý sa volá hospodárske právo. „ EDUARD BURDA, DEKAN PRÁVNICKEJ FAKULTY UK

"Mojím cieľom je profesionalizácia verejného obstarávania na Slovensku," priblížil Hlivák.

Povinný predmet

Prispieť k výchove mladých odborníkov pre verejné obstarávanie a k rozvoju vedy a výskumu v tejto oblasti by mali spoločné projekty týchto dvoch inštitúcií.

Zameriavať sa budú aj na vzdelávanie mladých ľudí v tejto oblasti.

"Bude sa učiť verejné obstarávanie opäť ako povinný predmet v rámci predmetu, ktorý sa volá hospodárske právo," konštatoval dekan UK s tým, že venovať sa tejto oblasti budú študenti aj na magisterskom stupni v anglickom jazyku, a to z pohľadu práva Európskej únie (EÚ).

Prednášky odborníkov z ÚVO

Spolupráca univerzity s ÚVO by mala priniesť podľa dekana fakulty aj pomoc zo strany odborníkov ÚVO pri tvorbe syláb a tém.

"My teraz chceme to, aby od toho budúceho akademického roka hneď ako nabehne ten povinný predmet hospodárske právo, kde polovica je venovaná verejnému obstarávaniu, aby vyslovene chodili na niektoré prednášky a semináre odborníci z ÚVO," načrtol Burda.

Hlbšie aplikovanie tejto problematiky do akademického prostredia má podľa dekana UK vylúčiť, aby absolventi práva obišli túto oblasť.

Zároveň je cieľom zabezpečiť ďalšie vzdelávanie odborníkov v praxi, keďže táto problematika je aj podľa predsedu ÚVO veľmi náročná. Spoločné projekty týchto inštitúcií sa plánujú aj v budúcnosti.

"Možno napríklad formou nejakých internetových prednášok a podobne," opísal Burda.

ÚVO spolu s Právnickou fakultou UK chcú spoločne identifikovať praktické problémy verejného obstarávania, spustiť novátorské projekty a nastaviť mechanizmus v oblasti vedy a výskumu.