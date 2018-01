Ústavy sú preplnené. Novú väznicu štát podľa Žitňanskej potrebuje

Štát postaví novú väznicu v Rimavskej Sobote.

11. jan 2018 o 15:05 TASR

RIMAVSKÁ SOBOTA. Výstavba novej väznice v Rimavskej Sobote je potrebná pre dlhodobý trend naplnenosti až preplnenosti kapacít 18 existujúcich ústavov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS).

Na štvrtkovom predstavení projektu výstavby väznice v Rimavskej Sobote to uviedla ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská s tým, že návrh na realizáciu tohto nového väzenského zariadenia predloží na schválenie vláde začiatkom aktuálneho roka.

Všetky ústavy na Slovensku sú podľa ministerky Žitňanskej prakticky staré. Trinásť z osemnástich ústavov sú staršie ako 30 rokov.

"Máme odsúdených, ktorí nie sú vo výkone trestu, máme odsúdených, ktorí si odpykávajú výkon trestu v zahraničí. To sú všetko kapacity, ktoré by sme potrebovali na to, aby sme mohli obslúžiť túto plnú škálu odsúdených," povedala ministerka.

Žitňanská súčasne doplnila, že je to základný dôvod, pre ktorý potrebujú rozšíriť kapacitu väzníc na Slovensku.

Primerané podmienky pre väzňov

Ako ďalší dôvod spomenula vytvorenie primeraných podmienok pre odsúdených.

"Máme medzinárodné záväzky, ktoré nás tlačia aj do toho, aby kapacita ústavov bola budovaná tak, aby sme na jedného odsúdeného disponovali priestorom štyri metre štvorcové," vysvetlila Žitňanská.

Ministerka súčasne doplnila, že dnes na jedného odsúdeného pripadá priestor na úrovni približne 3,5 metra, čo je na hranici kapacity existujúcich ústavov,

Rimavskú Sobotu ako miesto vytvorenia novej väznice si ministerstvo podľa jej slov vybralo z dôvodu, že na juhu Banskobystrického kraja a v priľahlých oblastiach dnes takéto zariadenie chýba.

"Zároveň náš rezort v Rimavskej Sobote - Sabovej disponuje potrebnými pozemkami a máme tam aj fungujúce otvorené oddelenie. Máme spracovaný projekt výstavby väznice, štúdiu uskutočniteľnosti a máme aj stanovisko ministerstva financií," zdôraznila ministerka.

Podľa slov generálneho riaditeľa ZVJS Milana Ivana je na Slovensku dlhodobo nepriaznivý vývoj počtu väznených osôb. Aktuálne je v ústavoch na výkon väzby a výkon odňatia slobody zhruba 10.200 osôb.

"Ku koncu roka 2016 dosiahla obsadenosť 97,7 percenta pri započítaní ubytovacej plochy 3,5 metra štvorcového na jednu väznenú osobu, konkretizoval.

Nová väznica

Plánovaná väznica v Rimavskej Sobote-Sabovej má mať podľa jeho slov kapacitu 832 odsúdených v minimálnom, strednom, ako aj v maximálnom stupni stráženia.

V areáli väznice je plánovaná i výrobná hala, pričom podľa Ivana by mali byť vytvorené pracovné príležitosti pre 60 percent odsúdených, ktorí sú zaraditeľní do práce.

Zachovaný má byť aj výkon trestu odňatia slobody v súčasnom otvorenom oddelení.

Rezort spravodlivosti očakáva v novej väznici vytvorenie 298 pracovných miest príslušníkov ZVJS a 42 miest bežných zamestnancov.

Financovanie výstavby väznice má byť podľa ministerstva spravodlivosti realizované formou verejno-súkromného partnerstva (PPP), pričom investičné náklady sú odhadované na úrovni 58 miliónov eur.

Doba výstavby je plánovaná na 18 až 24 mesiacov, pričom v prípade ideálnych podmienok by podľa Ivana mohla začať v poslednom štvrťroku 2019 a prevádzkovaním väznice by sa začalo v druhom polroku 2021.