Mazurek sa postaví pred sudcu koncom februára

Poslanca ĽSNS budú súdiť za rasistické výroky.

12. jan 2018 o 10:16 (aktualizované 12. jan 2018 o 10:31) TASR

BRATISLAVA. Poslanec Národnej rady Milan Mazurek (ĽSNS) sa postaví pred sudcu Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici 26. februára tohto roka.

O termíne hlavného pojednávania informuje súd na svojej internetovej stránke.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na Mazureka 4. decembra minulého roka pre prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia v jednočinnom súbehu s prečinom podnecovania, hanobenia a vyhrážania sa osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, farbu pleti či pôvod rodu.

Špecializovaný trestný súd uznal poslanca za vinného za hanlivé výroky na adresu rómskeho etnika odvysielané v Rádiu Frontinus.

Dostal peňažný trest 5000 eur, ak by ho nezaplatil, musel by ísť na polroka do väzenia. Navyše by stratil poslanecký mandát. Mazurek vinu odmieta, chystá sa brániť na súde a voči trestnému rozkazu podal odpor.