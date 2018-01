Čítanie na víkend: Ako žiť v páre naveky a ako môže zamrznúť vodopád

Rozhovor s poradkyňou pre rodiny, príbeh výnimočnej lekárky alebo rozprávkové fotografie Oravy. Pozrite si prehľad magazínového čítania.

12. jan 2018 o 13:55 sme.sk

Sú si dvojičky blízke celý život?

Ich štart do života delí len niekoľko minút. Nikdy nepoznali, aké je mať mamu alebo otca len pre seba, no nezažili ani osamelosť jedináčika. Vyrastali spolu, delili sa o jedlo, hračky, oblečenie. No keď prišlo na delenie životných ciest, rozhodovanie nabralo vážnejší tón. Zostane dvojičkám silné puto aj v dospelosti?

Ele Rybárovej o tom porozprávali tri páry dvojičiek. Prvým sú Róbert a Ľudovít Bartošovci, jednovaječné dvojičky, ktoré sú takmer pol storočia nerozlučné. Pracujú v rovnakej firme, bývajú v jednom byte, sedem metrov od seba. Majú rovnaký imidž a záujmy. Paulína Horváthová Vaľková a Marián Vaľko sú trocha iný prípad a svoje špecifiká má aj vzťah Zuzany a Veroniky Kramárových.

Rozhovor s poradkyňou pre rodiny

Zakladateľka klubu dvojčiat v Česku, poradkyňa pre rodiny s viactorčatami a autorka známych kníh o dvojčatách Klára Vítková Rulíková tému dopĺňa konkrétnymi radami.

Hovorí, že ak si chcú rodičia dvojčiat zachovať duševné zdravie, nesmú brať všetko príliš vážne. „Jeden deň kúpte jedno dieťa, druhý druhé a na tretí si dajte s manželom pohárik a nechajte deti špinavé,“ odporúča. Uvádza aj situácie, pri ktorých robia rodičia a škola často chyby, hoci možno nevedomky.

Prečo sa počasie zbláznilo

Výdatné sneženie, silný vietor, teploty až mínus osemnásť stupňov Celzia. Rok 2018 sa na východnom pobreží Spojených štátov začal extrémnymi prejavmi zimného počasia.

Situáciu najlepšie vystihovala mediálna senzácia: slávne niagarské vodopády celé zamrzli. No nie je to celkom pravda. Nezamrzli a s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy nezamrznú. Prečo je to tak, a čo má tento atmosférický jav spoločné so snehom na Sahare, vysvetľuje Matúš Beňo.

Príbeh výnimočnej lekárky

Keby bola len o trochu menej zanietená a ambiciózna, možno z nej mohla byť „iba“ úspešná husľová virtuózka. Veď v čase, keď sa rozhodovala, akou cestou sa jej život bude uberať, sa pre ženy medicínske povolanie nenosilo a ona bola hudobnou nadšenkyňou.

Virginia Apgarová však vytrvala, a tak sa už desiatky rokov jej meno spája s novorodencami po celom svete. Milióny z nich boli vďaka nej zachránených a ona sa stala jednou z najuznávanejších lekárok vďaka špeciálnemu systému, ktorý zaviedla do praxe začiatkom 50. rokov a ktorý sa používa dodnes.

Pozrite si rozprávkový kus Slovenska

Možno budete mať pocit, že ste sa práve ocitli niekde ďaleko. Nie. Sme na Orave, „ktorá sa počas zimných mesiacov mení na rozprávkovú krajinu. Pokúsil som sa ju na fotografiách zachytiť tak, ako ju možno bežne nevnímame," hovorí 25-ročný fotograf Pavol Kulkovský.

Nad rodnú Oravu vyslal dron, ktorému lietanie komplikovala veľká zima, vietor a stromy. Správnym pilotovaním sa ho však podarilo nasmerovať nad scenérie s čarovnou atmosférou. Pozrite sa, ako sa mu ich podarilo vyfotografovať..