Unikátny objav z Popradu: Hra, ktorá nemá v Európe obdobu

Týždenný top desať správ z najväčšieho spravodajského webu o Slovensku v angličtine.

12. jan 2018 o 13:17

1. Lietadlá novej leteckej spoločnosti začnú pristávať v Bratislave od marca: Bratislava airport offers new connections in 2018

2. Viete, ktorý slovenský hrad sa zapáčil CNN? Eastern Slovakia offers several tourist gems

3. Dlhé rady na imigračnom úrade už aj mimo Bratislavy: Foreigners have to wait even outside Bratislava

4. Takto zlodej ukradol v Bratislave klenoty za pol milióna. Video ako z amerického akčného filmu: Police hunt for Bratislava ram-raiders

5. Ako vyzerá „Nový začiatok na Slovensku“ podľa Ministerstva vnútra? Asylum seekers will get new guide about Slovakia

6. Kažimír chce zdaniť bitcoin, experti to tak jednoducho nevidia: Finance minister plans to start taxing bitcoin

7. Odíde nakoniec Samsung zo Slovenska? Samsung may scrap production in Slovakia due to lack of employees

8. Výstava Lego modelov aj škola pečenia. Na čo sa oplatí vybrať v Bratislave v najbližších dňoch? Top 10 events in Bratislava

9. Cudzinci ostávajú na Slovensku aj po vypršaní povolenia na pobyt: Slovakia saw highest ever number of illegal migrants in 2017

10. Unikátny objav z Popradu: Hra, ktorá nemá v Európe obdobu. Ancient board game has no parallel in Europe

Až 60 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 22,5 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.