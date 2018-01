Mikuláš Dzurinda: Nad Ficom sa netreba zamýšľať, jeho treba politicky poraziť

Mikuláš Dzurinda

Je dvojnásobným slovenským premiérom, vo vláde Ivety Radičovej bol ministrom zahraničných vecí. Spoluzakladal KDH, neskôr sa stal lídrom protimečiarovskej koalície SDK a predsedom politickej strany SDKÚ. Po voľbách v roku 1998 vystriedal vládu Vladimíra Mečiara a Slovensko doviedol do Európskej únie a do NATO. V roku 2012 po viacerých kauzách SDKÚ a prepade preferencií sa už neuchádzal o kreslo predsedu a vystriedal ho Pavol Frešo. V júni 2014 oznámil so svojim bývalým ministrom financií Ivanom Miklošom odchod z SDKÚ, poslancom zostal. Od roku 2013 je prezidentom think-thanku Centra pre európske štúdiá Wilfrieda Martensa, ktorý je pri Európskej ľudovej strane. Radí ukrajinskému prezidentovi Petrovi Porošenkovi.