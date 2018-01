Teplé počasie môže budiť netopiere i medvede

Ku koncu víkendu hlásia meteorológovia ochladenie. Či však vydrží dlhšie, zatiaľ nevedia.

12. jan 2018 o 17:47 Peter Kováč

BRATISLAVA. Túlajúci sa medveď, ktorý po prebudení zo zimného spánku hľadá v lese nejakú stravu, čo by mu prinavrátila sily. Obraz typický pre marec či apríl možno tento rok zachytiť už v týchto dňoch.

Mimoriadne teplé počasie z posledného obdobia totiž už začínajú pociťovať aj zvieratá. Popletené teploty budia zo zimného spánku medvede, netopiere, ale i jazvece.

Prečítajte si tiež: Kvitnú kvety, slnko hreje. Pozrite si predčasnú jar v Košiciach

„Krátkodobé výkyvy teploty nie sú až taký problém, no keď už máme dlhšie oteplenie ako teraz, že to trvá niekoľko týždňov, tak pre zvieratá je to už väčší problém,“ vysvetľuje zoologička Andrea Hájková z Národného parku Slovenský raj.

Prebúdzanie počas zimy pritom pre zvieratá nie je dobré najmä preto, že u nich dôjde k veľkej strate energie. Aj keď pri opätovnom poklese teplôt sa na spánok opäť uložia, ich režim to naruší.

„Tukové zásoby, o ktoré takto prídu, im môžu do riadneho prebudenia na jar chýbať,“ dodáva ďalej Hájková.

Pred prikrmovaním zároveň vystríha pre to, aby si najmä medvede nezvykli, že im ľudia na nejakom mieste chystajú potravu.

Problémy s vysokými teplotami majú v prírode už aj stromy či ďalšie rastliny. V Trebišove sa v uplynulých dňoch zakvitli snežienky a kvitnúce záhony sa objavili aj v Košiciach.

Teplotný šok príroda zrejme zažije už v najbližších dňoch. Už koncom víkendu sa má totiž podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu ochladiť. V sobotu dosiahnu denné teploty mínus jeden až plus štyri stupne. V nedeľu to už bude mínus tri až dva stupne. Nočné teploty by pritom mohli byť na úrovni mínus sedem či dokonca mínus dvanásť stupňov.

Podobne nízke teploty by sa mohli udržať aj začiatkom týždňa. V utorok zas meteorológovia varujú aj pred snežením na väčšine územia. Na juhozápade možno čakať aj dážď so snehom.