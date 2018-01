Odborník na slobodu tlače Griffen: Hrozí, že kauzy stratia vplyv

Pre demokraciu je dôležité mať silné nezávislé médiá, ktorým ľudia dôverujú.

14. jan 2018 o 23:01 Roman Cuprik

Ak sa súčasná situácia na trhu s médiami bude naďalej zhoršovať, hrozí, že ani veľké kauzy nebudú mať na politikov či oligarchov vplyv. Tradičné médiá budú jednoducho príliš slabé na to, aby takéto informácie dostali k ľuďom, tvrdí Scott Griffen, riaditeľ oddelenia pre slobodu tlače Medzinárodného tlačového inštitútu (IPI). Postup tretej Ficovej vlády pri RTVS kritizuje a tvrdí, že verejnoprávne médiá nemajú byť roztlieskavačkami politikov.

Čo sa to deje s médiami v strednej Európe?

„Vidíme niekoľko trendov, ktoré sú veľmi znepokojujúce. V Maďarsku môžeme sledovať rozoberanie liberálnej demokracie. Súčasťou toho je aj niečo, čo nazývame predstieraná sloboda médií. Hoci je sloboda médií garantovaná v ústave, vláda získala kontrolu nad mediálnym trhom. Potom si všímame protimediálnu rétoriku, keď vláda vykresľuje médiá ako nepriateľa, ktorého sa treba obávať. Tretí problém sú oligarchovia, ktorí skupujú médiá a nevyhnutne tak získavajú kontrolu nad šírením informácií. Cez ne potom môžu ovplyvňovať ekonomiku a politiku.“

Majú politici naozaj taký veľký vplyv, že môžu svojím prístupom u ľudí znižovať autoritu médií?

„Myslím si, že áno. Vysielajú signál, že hocikto môže zaútočiť na novinárov a ich ponižovanie je v podstate v poriadku. V extrémnych prípadoch to vedie až k fyzickým útokom na novinárov. V strednej Európe to však, našťastie, ešte nevidíme. V tomto regióne je problémom to, že tieto verbálne útoky znižujú postavenie a rešpekt, ktoré by médiá mali mať. Ak majú byť novinári účinnými strážcami demokracie, mali by mať rešpekt a dôveru ľudí, ktorí ich sledujú.“

Je to podľa vás cielená stratégia politikov, ako oslabiť demokraciu v krajine?

„Myslím si, že je to taktika, ako oslabiť svojich kritikov. Je normálne, že novinári kriticky informujú o ľuďoch, ktorí sú pri moci a tí to zase celkom prirodzene nemajú radi. Preto sa snažia obrátiť verejnosť proti médiám. Vidíme to napríklad v Maďarsku a Poľsku, kde novinárov vykresľujú ako nepriateľov štátu, zahraničných agentov a niekoho, koho sa treba báť.“