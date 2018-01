Kollár nevylučuje, že sa pre zákon o politických stranách obráti na Ústavný súd

Nesúhlasí s limitmi, ktoré sa majú zaviesť na počet členov politických strán.

13. jan 2018 o 15:39 TASR

BRATISLAVA. Líder opozičného hnutia Sme rodina Boris Kollár nevylučuje, že sa pre pripravovaný zákon o politických stranách z dielne koaličnej SNS obráti na Ústavný súd SR.

Nesúhlasí totiž s limitmi, ktoré sa majú zaviesť na počet členov politických strán. Vyhlásil to v sobotňajšej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Nepáčia sa mu limity

Kollár tvrdí, že každá politická strana, ktorá chce teraz vzniknúť, musí mať 10.000 podpisov a to jej dáva relevanciu vzniku.

"Kto je však ten Boh a povie, že musí mať 500 členov. Robert Fico v minulom období vládol sám a keby mu takýto nápad napadol, a povedal by si, tak my stanovíme, že počet členov musí byť 15.000, tak do parlamentných volieb by išiel iba Robert Fico. Nikto iný," povedal predseda Sme rodina, ktorý považuje limity za nebezpečné.

Danko chce zaviesť iné pravidlá

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) cíti krivdu v politickej súťaži s ľuďmi, ktorí si podľa neho zo dňa na deň politické strany kúpili, ovládli ich ako súkromné firmy a majú v nich štyroch ľudí.

"My sme jeden z mála štátov, ktorý má niečo cez 160 politických strán, v Brazílii ich je niečo cez 30 a ja chcem len zaviesť pravidlá fungovania politických strán. Mne ide o skvalitnenie súťaže politických strán," skonštatoval v relácii.

Podľa Danka existujú strany, ktoré len imitujú, že sú politickými stranami. Poukázal pritom na iné štáty ako Estónsko, kde predpísali minimálny počet členov politických strán na to, aby mohla strana kandidovať do parlamentu. Zároveň podotkol, že v pripravovanom zákone o politických stranách na Slovensku zatiaľ nie je uzatvorená otázka povinného počtu členov strán.