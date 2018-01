Fico vyzval Kisku, aby ukázal daňové doklady jeho firmy

Premiér Robert Fico chce, aby sa najvyšších ústavných činiteľov netýkalo daňové tajomstvo. Kiska mu odkazuje, aby sa vyrovnal s prehrou.

14. jan 2018 o 12:25 (aktualizované 14. jan 2018 o 13:46) Peter Kapitán

BRATISLAVA. Verejnosť má právo vedieť všetko o daňových záležitostiach najvyšších ústavných činiteľov, myslí si premiér Robert Fico zo Smeru.

Do budúcoročných prezidentských volieb by chcel nájsť spôsob, ako by prezident, premiér a predseda parlamentu boli povinní informovať o tom, ako sa im darilo pri platení daní.

Povedal to v nedeľnom vydaní relácie V politike na TA3, keď sa vrátil k daňovým problémom prezidenta Andreja Kisku, ktoré vyšli najavo v septembri 2017.

Anonym vtedy do viacerých médií rozoslal mail, v ktorom boli záznamy z daňovej kontroly v Kiskovej firme KTAG. Z nich vyplývalo, že firma financovala Kiskovu prezidentskú kampaň a následne si náklady zarátala do svojich výdavkov na podnikanie.

Kiskova firma si uplatnila takzvanú účinnú ľútosť, daň doplatila, čím trestnosť činu zanikla. Fico však s takýmto záverom spokojný nie je. Myslí si, že verejnosť by mala vedieť, či ľudia, ktorí chcú zastávať vysoké posty v štáte podvádzali na daniach, koľkokrát využili účinnú ľútosť a podobne.

Neférová kampaň

„Vyzývam prezidenta Kisku, nech zverejní účtovníctvo a daňové doklady za rok 2013 a 2014. Ja som musel ukazovať nájomné zmluvy za Bonaparte,“ povedal Fico.

Premiér si totiž prenajíma byt od podnikateľa Ladislava Bašternáka, ktorý je podozrivý z daňových podvodov.

Fico sa v relácii ohradil voči Kiskovým vyjadreniam v rozhovore pre týždenník Vasárnap. „Nechápem, prečo ma v maďarskom časopise Kiska napadol a že ja niečo pripravujem. Osobne je mi to jedno, ale z hľadiska voľby prezidenta nie,“ povedal. Zdôraznil, že on žiadne kompromitujúce informácie nevyťahoval.

Pripomenul, že zákonná hranica na financovanie prezidentskej kampane je 120-tisíc eur pred prvým a 120-tisíc eur pred druhým kolom a podozrieva Kisku, že tento limit prekročil. „Chcem vedieť, ako prebiehala prezidentská kampaň v roku 2014 a chcem mať istotu, že v marci 2019 sa nebude môcť zopakovať niečo podobné,“ povedal Fico.

“ Bolo by vhodné, aby sa premiér skoncentroval na svoj výkon. „ Roman Krpelan, hovorca Andreja Kisku

Prezidentov hovorca Roman Krpelan v reakcii na Ficove vyjadrenia napísal, že Fico by sa mal po štyroch rokoch vnútorne vyrovnať s prehrou v prezidentských voľbách. Píše, že Kiska na rozdiel do Fica v priebehu kampane zverejňoval svoje výdavky priebežne.

„Napriek tomu minister vnútra Robert Kaliňák opakovane poslal na neho vyšetrovateľa z NAKA, ktorý bol členom a sponzorom strany Smer," píše Krpelan. Mal na mysli šéfa útvaru Národnej jednotky finančnej polície Bernarda Slobodníka. Ten bol ešte v roku 2011 členom Smeru a strane daroval ako mimoriadny členský príspevok desaťtisíc eur.

„Naozaj by bolo vhodné, aby sa premiér konečne skoncentroval na svoj výkon, pretože zlyhávanie sociálneho štátu, školstva, či neschopnosť v boji proti korupcii strane Smer a premiérovi vytúžené percentá neprinesú. Sme takmer v polovici volebného obdobia a nevidno žiadne výsledky pri riešení najväčších problémov krajiny,“ píše Krpelan.

Dubček je ikona

Fico sa okrem prezidenta venoval aj 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky. Povedal, že napriek viacerým problémom si myslí, že je to úspešný príbeh. Skritizoval najmä privatizáciu strategických podnikov.

Minulý týždeň sa Fico na Pražskom hrade zúčastnil aj osláv výročia vzniku Českej republiky. Český prezident Miloš Zeman vo svojom príhovore okrem iného ostro skritizoval Alexandra Dubčeka, ktorý sa podľa jeho slov v Moskve v roku 1968 „podělal hrůzou.“

„Čo som chcel, to som Zemanovi povedal,“ skonštatoval Fico, no ďalej jeho vyjadrenia nekomentoval. Povedal, že pre Smer je Alexander Dubček ikona a musia urobiť to, aby sa s jeho menom nenarábalo ako s nástrojom politiky.