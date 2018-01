SaS navrhla zvýšiť platy učiteľov z úspor a systémovými zmenami

SaS predstavila reformný program strany pre oblasť školstva.

15. jan 2018 o 11:50 TASR

BRATISLAVA. Podstatné zvýšenie platov slovenských učiteľov je možné i bez nárastu rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva.

Tvrdia to predstavitelia strany SaS, ktorí v pondelok predstavili reformný program strany pre oblasť školstva.

Navrhujú jednorazové zvýšenie platových taríf učiteľov o 25 percent, malo by byť kryté úspornými a systémovými opatreniami v rezorte.

Nízke platy

V opozičnej strane sú presvedčení, že nízke platy učiteľov sú jedným z hlavných problémov školstva a ich zvýšenie je dôležitým predpokladom pre kvalitné personálne zabezpečenie škôl.

Tímlíder SaS pre školstvo Branislav Gröhling vysvetlil, že platy by mali narásť jednorazovo a nie postupne, ako sa to deje v súčasnosti.

Nástupný plat začínajúcich učiteľov SaS navrhuje dorovnať na výšku priemernej mzdy v hospodárstve za rok 2016, čo je 912 eur.

"V 11. triede, kde je učiteľov najviac, navrhujeme, aby bol plat 1115,50 eur," priblížil Gröhling počas tlačovej konferencie v sídle strany.

Motivačné odmeny

Súčasný systém príplatkov za prax SaS navrhuje nahradiť motivačnými odmenami.

"Dnešný systém je taký, že plat učiteľa rastie s tým, ako dlho v školstve strávil. Nezohľadňuje sa dostatočne jeho kvalifikácia," vytkol predseda SaS Richard Sulík.

"Systémová zmena má byť tá, že čím je učiteľ kvalifikovanejší, ale skutočne viac kvalifikovaný, nieže čím viac naháňa kredity, tým má viac zarábať," objasnil.

Objem financií potrebných na takýto rast platov SaS odhadla na 390 miliónov eur. "Tie financie získame zo systémových a úsporných opatrení," predstavil Gröhling.

V prvom rade by malo ísť o rušenie priamo riadených rezortných organizácií alebo ich zlučovanie, zoštíhlenie celej siete základných, stredných a vysokých škôl doplnené ďalšími opatreniami.

Skvalitnenie organizácií ministerstva

Program, v ktorom je stanovených 11 cieľov pre školstvo, SaS predložila na verejnú diskusiu.

Volá po sfunkčnení a redukcii ministerských organizácií, z ktorých mnohé vidí ako nefunkčné a zbytočné.

Odhaduje tu možnú ročnú úsporu do 20 miliónov eur. Navrhuje i vznik jednotnej právnickej osoby, cez ktorú budú môcť školy dostávať financie priamo.

Potrebné je podľa strany však tiež riešiť problém priveľkého množstva vysokých škôl a odborov, stredných škôl a priveľkej rozdrobenosti základných škôl.

"Potrebujeme ich mať menej a tento krok musíme zrealizovať. Musíme však dbať na to, aby sme neohrozili prístup k vzdelaniu na základe dostupnosti škôl, polohy, vyučovacieho jazyka a statusu špeciálnych škôl," vysvetlil tímlíder strany.

Centrálne obstarávanie učebníc

SaS by zmenila centrálne obstarávanie učebníc ministerstvom, čo podľa nej obmedzuje slobodu škôl a rodičom.

Na starosti by to mali mať priamo školy. Súčasťou reformy strany je aj to, aby sa obsah vzdelávania aktualizoval v pravidelných desaťročných cykloch v spolupráci so školami a odborníkmi.

Školy by mali mať výrazne viac voľných hodín, aby mohli výučbu prispôsobiť svojim žiakom.

Sledovať by sa malo uplatnenie absolventov, SaS navrhuje prepojenie databáz ministerstva školstva, ministerstva vnútra, ústredia práce a Sociálnej poisťovne.

Žiada i zefektívnenie systému duálneho vzdelávania - nemal by sa znižovať normatív školám, ktoré sa do neho zapoja.

Návrh predložia podľa Gröhlinga na najbližšiu schôdzu parlamentu. SaS napokon presadzuje zjednotenie financovania školstva, aby naň už nešli prostriedky aj z ministerstva vnútra, ale len z rezortu školstva.