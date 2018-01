Navrátilci s prestížnymi diplomami dávajú Slovensku šancu

Zahraničným absolventom ponúkajú slovenské firmy v tomto roku deväťdesiat atraktívnych pracovných pozícií.

15. jan 2018 o 21:27 Jarmila Horáková

Zo zahraničných univerzít by sa mohli už v lete na Slovensko vrátiť ďalší absolventi. Rozšírili by tak päťdesiatku tých, ktorí počas posledných piatich rokov využili program neziskovej organizácie LEAF Slovak Professionals Abroad Program a kariéru robia doma.

Chcú zúročiť, čo sa naučili vonku, pretože majú diplomy z prestížnych univerzít a skúsenosti, ako sa žije v najrôznejších krajinách sveta. Mohli by si vonku naštartovať kariéru, mnohí to aj urobili, no menia svoje zámery. Vracajú sa na Slovensko.

Navrátilci

Zuzana Vargová študovala právo na Karlovej univerzite v Prahe a prišla cez program neziskovej organizácie LEAF najskôr len na stáž do kancelárie slovenského prezidenta. Dnes je jej zamestnankyňou.

Oto Pisoň študoval na Fakulte medzinárodných vzťahovEkonomickej univerzity v Bratislave a po jej skončení ešte na Central European University v Budapešti, teraz hľadá investorov pre Slovensko. Verí, že mladí motivovaní Slováci môžu svoju domovinu doviesť do lepšieho stavu.

Východniar Tomáš Balog vyštudoval na Univerzite Komenského v Bratislave jadrovú fyziku. Po štúdiách dostal možnosť pracovať v nemeckom inštitúte zameranom na výskum ťažkých iónov. Bol v tíme aplikovaných fyzikov a mal rozbehnutú kariéru, s perspektívou vedeckej práce a dobrého finančného ohodnotenia. Vrátil sa, lebo by chcel Slovensko posunúť ďalej vlastnými skúsenosťami.

Rodák z Košíc Richard Fetyko sa pre návrat rozhodol až po dvadsiatich dvoch rokoch. Newyorskú burzu na Wall Street dočasne vymenil za Karadžičovu ulicu v Bratislave, kde v sídle HB REAVIS pomáha vybudovať nový investičný fond.

Jana Trnovská, riaditeľka Slovak Professionals Abroad Program, tiež študovala v zahraničí. (zdroj: Archív JT)

Šiesty ročník

Za príbehmi návratu týchto a ďalších Slovákov so zahraničnými skúsenosťami, zvykmi, know-how a hodnotami stojí už šiesty rok Slovak Professionals Abroad Program, ktorý je súčasťou neziskovej organizácie LEAF.

Jeho riaditeľka Jana Trnovská tiež patrí k navrátilcom s diplomami zo zahraničných univerzít.