Sólymos pripravuje organizačné aj personálne zmeny v Štátnej ochrane prírody

Minister chce, aby ŠOP SR bola autoritou v problematike ochrany prírody.

15. jan 2018 o 16:14 TASR

BRATISLAVA. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR by mohla fungovať lepšie ako v súčasnosti. Pripúšťa to minister životného prostredia László Sólymos. Odmieta však, že by ŠOP SR bola nanič a pracovali tam ľudia, ktorí problematike nerozumejú.

"Vždy môže niečo fungovať lepšie, ako funguje. Aj ŠOP SR môže fungovať lepšie, ako funguje teraz, pripravujeme systémové zmeny - organizačné aj personálne," avizoval Sólymos O konkrétnostiach zatiaľ ale hovoriť nechce.

Šéf envirorezortu je presvedčený, že medzi štátnymi ochranármi sa nájdu šikovní ľudia, ktorí "robia, čo môžu s možnosťami, ktoré majú". Dehonestáciu ich práce odmieta, ako hovorí, spoza stola sa jednoducho rozpráva.

"Keď sa človek dostane do reality, tak sa s ňou a možnosťami, ktoré má, musí popasovať v rámci zákona," skonštatoval.

"Chceli by sme nastaviť fungovanie a štruktúru tak, aby odbornejšie, výraznejšie sa vedeli presadiť v rámci odbornosti, čo sa týka problematiky ochrany prírody," povedal. Ministerstvo aktuálne navrhuje v novele zákona o ochrane prírody posilnenie kompetencií štátnych ochranárov pri správe chránených území.

Riešenie situácie v ŠOP SR žiadali od ministra koncom minulého roka aj ochranári, ktorí ju považujú za neudržateľnú. Slovenský ochranársky snem (S-O-S) upozorňoval, že pre ochranu a zachovanie slovenskej prírody sú potrebné aj fungujúce inštitúcie. ŠOP SR má byť podfinancovaná, nemá stratégiu rozvoja, problém má byť aj v obsadzovaní vedúcich funkcií.