Moderátor Fejér: O rušení Reportérov predtým reč nebola

Rezník prišiel na poradu tímu investigatívcov od svojho nástupu len raz, a to na desať minút. Zrušenie vtedy ani nenaznačil, hovorí Pavol Fejér, moderátor a spoluautor relácie Reportéri.

15. jan 2018 o 22:11 Peter Kováč

Prijmete ponuku RTVS na prechod zo zrušených Reportérov do relácie Občan za dverami?

„V RTVS v podstate nie som, ako jediný zo zostavy som externista. Keďže nie som spokojný s tým, akým spôsobom došlo k prerušeniu relácie, tak nemám žiadne záruky v ničom a nemyslím si, že je vhodné, aby som prijímal nejakú náhradu tváriac sa, že sa nič nedeje.“

Rozhodli ste sa len na základe rušenia relácie alebo prišli už predtým kroky zo strany vedenia televízie, s ktorými ste nesúhlasili?

„Dosiaľ sa práveže nič také nedialo. Vyplynulo to aj z nášho vyjadrenia, ktoré sme poskytli vo štvrtok. S riaditeľom sme sedeli ako redaktori vôbec prvýkrát. Čiže signály nesignály, predtým sa nič relevantné nedialo.“

Prečítajte si tiež: Rezník stopol v RTVS investigatívnu reláciu Reportéri

Nespomínali vám dosiaľ nadriadení v televízii, že by nové vedenie televízie uvažovalo o rušení Reportérov?

„Nespomínali. Po tom, čo nastúpili, tak si riaditeľ spravodajstva a publicistiky (Juraj Rybanský, pozn. red.) vyžiadal isté nápady či postrehy, čo by relácii mohlo v budúcnosti pomôcť. Z ich strany ale neprišla žiadna podobná téma, keď by povedali, akú majú predstavu, čo by podľa nich pomohlo alebo čo si o tom myslia. Hovorilo sa o úprave či modifikácii relácie, ale o zrušení ani 'ň'. Všetci sme sa to dozvedeli až na stretnutí pred týždňom.“

Prišiel s rozhodnutím riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník alebo to bol niekto iný?