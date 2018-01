Blahová vyzvala Tomanovú, aby sa vzdala funkcie detskej ombudsmanky

Poslankyňa tvrdí, že ombudsmanka si nerobí povinnosti ako má a osobné spory ťahá na verejnosť.

16. jan 2018 o 12:11 (aktualizované 16. jan 2018 o 14:02) TASR

BRATISLAVA. Detská ombudsmanka Viera Tomanová by sa mala vzdať svojej funkcie. Vyzýva ju na to poslankyňa z SaS Natália Blahová. Dáva jej čas do konca tohto týždňa.

Ak to podľa Blahovej urobí, "ušetrí si tým fiasko" s trestným stíhaním za ohováranie, krivé obvinenie, zneužitie právomoci verejného činiteľa a marenie úlohy verejným činiteľom.

Poslankyňu obvinila z únosu

"Tomanová zastupuje svoju funkciu neodborne," povedala v utorok na tlačovej konferencii Blahová. Nepáči sa jej tiež, že minister práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer) výkon jej funkcie obhajuje.

Blahová tvrdí, že detská ombudsmanka si dlhodobo nerobí svoje povinnosti ako má a osobné spory ťahá na verejnosť.

Tomanová totiž obvinila poslankyňu z SaS z toho, že sa zrejme pokúsila o únos dieťaťa, keď sa podľa jej tvrdení pri istej situácii prezentovali so svojou asistentkou ako pracovníčky "sociálky" s úmyslom dostať dieťa k matke.

Blahová tieto tvrdenia dementuje a hovorí, že bola morálnou podporou matke, ktorá sa domáhala naplnenia súdneho rozhodnutia, podľa ktorého mala matka stráviť víkend so svojím dieťaťom. Poukazuje, že ako pracovníčka "sociálky" sa nepredstavila ani ona a ani jej asistentka.

Tvrdenia o neodbornosti odmieta

Existujú podľa nej nahrávky, ktoré to dokazujú. "Dlhé roky som pôsobila ako sociálna poradkyňa a žiadosť o pomoc zo strany matky som nemohla odmietnuť," vysvetlila svoj záujem o prípad Blahová. Uvádza, že otec nechcel dieťa matke dať.

Tomanová sa bráni a tvrdenia o neodbornosti odmieta.

"Ku všetkým prípadom pristupujeme s maximálnou zodpovednosťou," uviedol jej mediálny poradca Pavol Kováč.

Úrad komisára pre deti uvádza, že v prípade spomínaného prípadu sa aktívne angažuje a sleduje dodržiavanie práv maloletej s tým, že obaja rodičia dieťaťa sa naň obrátili.

Tomanová je presvedčená, že to Blahová mala zneužiť svoje postavenie a zasiahla do kompetencie súdov. "Takéto svojpomocné konanie odsudzujeme a nie je prípustné v žiadnom právnom štáte," dodala.

Richter: Situácia sa už nemôže zopakovať

Poslankyňa z SaS Natália Blahová nemala asistovať pri situácii, v ktorej sa matka snažila vziať si dieťa od otca. Myslí si to minister práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer).

Takéto situácie by sa podľa neho nemali v budúcnosti viac diať. Inak to podľa neho vyzerá, že ide o zámer vytĺkať z veci politický kapitál.

"Nikdy viac by sa nemalo opakovať, aby politik asistoval a vykonával zo svojej pozície takýto akt spravodlivosti," povedal Richter.

Tvrdí, že v takýchto chvíľach je potrebné brať ohľad na dieťa, a to zo strany všetkých zúčastnených strán. Richter plne rešpektuje rozhodnutia súdov v tejto veci a je pripravený spolupracovať so zainteresovanými stranami vrátane detskej ombudsmanky.

Blahová tvrdenia o vytĺkaní politického kapitálu odmieta. "Nemala som v úmysle, aby ma v tejto veci bolo mediálne vidno," povedala s tým, že médiá ako prvá zavádzajúco a nekorektne informovala detská ombudsmanka Viera Tomanová. Blahová hovorí, že dlhé roky pôsobila ako sociálna poradkyňa s tým, že žiadosť od prosiacej matky sa neodmieta.