Ministerstvo školstva chce zdvojnásobiť kvóty na osemročné gymnáziá

Od nového školského roka malo do osemročných gymnázií nastúpiť len päť percent študentov.

16. jan 2018 o 12:58 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR plánuje zdvojnásobiť kvóty na osemročné gymnáziá. Uviedla to šéfka rezortu školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).

Kresťanskí demokrati ju žiadajú o zachovanie princípu rovnoprávnosti pre všetky typy škôl a tiež o zverejnenie kritérií, na základe ktorých podľa nich došlo k diskriminačnému prerozdeleniu.

Problém s kvótou piatich percent

"To, ako si rozdelí kraj financie na triedy na gymnáziách, je v ich kompetencii. My budeme prostredníctvom novely zákona regulovať len ten počet päť percent. Budeme sa snažiť navýšiť ho na desať percent vzhľadom k tomu, že tento počet bol určený v dokumente Učiace sa Slovensko," poznamenala Lubyová.

Doplnila, že problém s kvótou piatich percent mal Bratislavský samosprávny kraj, ktorý sa za ostatné roky nedokázal priblížiť k tejto hranici, ktorú určuje zákon.

"Rozhodli sme sa ísť cez poslaneckú novelu, aby to bolo rýchle a budeme sa snažiť, aby to bolo čím skôr. Aby sa to do momentu prijímacích pohovorov vyriešilo," uviedla ministerka.

Vplyv najmä na Bratislavský kraj

"Zmena z piatich na desať percent bude mať vplyv najmä na Bratislavský kraj. V ostaných krajoch napĺňajú päť maximálne sedem percent a zrazu budú mať voľnú kapacitu. Bratislavský kraj to zasiahne, ale 20 percent z ročníka bolo veľmi veľa," povedala Lubyová.

Osemročné gymnázia v Bratislavskom kraji navštevuje zhruba 19 percent detí. Podľa slov hovorcu KDH Stana Župu kresťanskí demokrati vnímajú nepomerné a diskriminačné zníženie počtu tried prvých ročníkov v osemročných gymnáziách ako hrubý zásah do slobody žiakov a rodičov pri výbere školy.

"V školskom roku 2018/2019 má byť v Bratislavskom kraji počet prvých ročníkov zredukovaný z 28 na 19," povedal Župa. Podľa KDH záujem žiakov a rodičov o túto formu vzdelávania neklesá.

"Ide o plánovaný pokles počtu žiakov na osemročných gymnáziách v Bratislavskom kraji o 30 percent, pričom na štátnych školách poklesne ich počet o 17,7 percenta, na súkromných školách o 17,5 percenta a na cirkevných o 85 percent," uzavrel Župa.