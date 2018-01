Odpustenie dlhov môže podľa Kaliňáka pomôcť aj trhu práce

Žitňanská očakáva pri exekučnej amnestii odbornú diskusiu.

17. jan 2018 o 12:31 SITA

BRATISLAVA. Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) po stredajšom rokovaní vlády uviedol, že exekučná amnestia je istým krokom vpred. Podľa jeho slov to rozviaže do určitej miery ruky ľudom, ktorí uviazli v dlhovej pasci.

"Pokiaľ to pomôže pohnúť sa vpred aj na trhu práce, sme za. Ide najmä o ľudí, ktorí pracovať vedia, len majú strach, že ihneď, ako sa zamestnajú, im exekútor siahne na výplatu," uviedol Kaliňák.

Ani on, rovnako ako ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most), nechcel hovoriť o podrobnostiach.



"Myslím si, že sme v tejto téme už pomerne ďaleko, ale je to záležitosť, ktorú rieši rezort spravodlivosti, preto by som nerád konkretizoval či neúmyselne zavádzal," doplnil Kaliňák.

Sociálny rozmer

Ku svojmu kolegovi sa pridal aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer), ktorý vníma prípadnú amnestiu v dvoch rozmeroch.

V prvom rade uviedol sociálny aspekt, keď sú v dlhoch namočení aj dôchodcovia, ktorí iba naleteli podvodníkom.

"Sú tu desaťtisíce starých ľudí, ktorí naleteli šmejdom a dlhujú za hrnce či iné veci. V takomto prípade je potrebné riešiť túto situáciu," uviedol Richter.



Exekučná agenda podľa slov ministra Richtera zamestnáva v sociálnej poisťovni desiatky exekútorov, ktorí by sa mohli venovať inej práci.

"Sociálna poisťovňa má tuším 32 alebo 36 vlastných exekútorov, ktorí riešia tieto problémy. Namiesto toho by sa mohli venovať práci, kde by bola aj pre poisťovňu väčšia efektivita pri vymáhaní pohľadávok," priblížil minister.

Nezamestnaní dlžníci

Z druhého pohľadu sú podľa ministra tisíce ľudí na úradoch práce, ktorí sa boja prijať prácu, pretože by im exekútor okamžite siahol na peniaze.



"Máme množstvo ľudí, ktorí sa boja prijať štandardnú prácu práve pre problémy s exekúciami. Ide prevažne o ľudí, ktorí vedia pracovať aj pracovali, len sa obávajú zrážok zo mzdy. Približne tisíc nám ubudlo po zmenách pri osobnom bankrote a aj istá amnestia je cestou, akou sa dá pomôcť," uzavrel Richter.

Diskusia na túto tému v rámci koalície bola podľa jeho slov vecná a dobrá, bližšie podrobnosti by mohli byť známe na prelome januára a februára tohto roka.

Odborná diskusia

Ministerka Žitňanská očakáva pri exekučnej amnestii odbornú a vecnú debatu. Pracovnú verziu už rezort predložil na posúdenie koaličným partnerom.

Odkaz pre ľudí je podľa Žitňanskej jasný - nemali by sa spoliehať na to, že ich niekto zbaví dlhov.

"Záväzky treba platiť, ale zároveň by sme sa mali pokúsiť riešiť situáciu, ktorá nám prerástla cez hlavu. To je jednoducho fakt," zdôraznila.

Ministerka tiež uviedla, že zmyslom je prijať mimoriadne opatrenia, ktoré nielen vyriešia sociálnu otázku, ale aj náklady štátnych inštitúcií spojené s vymáhaním ich pohľadávok.

Osobný bankrot

Žitňanská pripomenula aj skutočnosť, že inštitút osobného bankrotu na obrovské množstvo týchto problémov nepostačuje.

"Dostupnejší osobný bankrot považujem za veľmi dobrý krok, najmä pre ľudí, ktorí sa dostali do dlhovej pasce a neexistuje pre nich iné východisko. Napriek tomu, keby sme sa spoliehali iba na tento inštitút, trvalo by to možno až desať rokov, pretože tej nahromadenej agendy je jednoducho priveľa," priblížila.



Na Slovensku je v súčasnosti až 3,7 milióna exekučných konaní. Podľa stanoviska ministerstva z decembra 2017 je až približne polovica stará zhruba päť až desať rokov. Reálne sa tak podľa slov

Žitňanskej v týchto sporoch nič nevymáha, iba sa zvyšujú finančné náklady všetkých zúčastnených. Ministerka očakáva, že odborná debata na úrovni koalície by mohla byť dokončená na prelome januára a februára tohto roka.