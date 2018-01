Kaliňák rieši podľa KDH kriminalitu v osadách necivilizovane

Kriminalitu v osadách môže podľa KDH vyriešiť len zmena zákona o priestupkoch.

17. jan 2018 o 12:55 TASR

BRATISLAVA. Zmena zákona o priestupkoch je jedinou civilizovanou možnosťou, ako vyriešiť drobnú obťažujúcu kriminalitu.

V reakcii na vyjadrenia ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer) a jeho návrh zákona na potláčanie kriminality v osadách to uviedol v stredu na brífingu v Bratislave predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina.

"Keď chcete riešiť obťažujúcu kriminalitu, tak ju môžete riešiť len cez zákon o priestupkoch. Táto neriešená kriminalita je tu dlhodobo a vygenerovala ĽSNS, ktorá je teraz v parlamente. To, akým spôsobom chce riešiť spomínanú kriminalitu Robert Kaliňák, je necivilizované," zdôraznil Hlina.

Riešenie kriminality

Pripomenul tiež, že uvedený problém mohol vyriešiť návrh nového zákona o priestupkoch, ktorý predložil parlamentu pred piatimi rokmi.

"Dôkazom toho, že to neriešil zle, je i to, že bol posunutý do druhého čítania," dodal predseda KDH.

Kaliňák s policajným prezidentom Tiborom Gašparom ešte minulý týždeň predstavili opatrenia, ktoré rezort plánuje v oblasti rómskej kriminality, priamo v rómskej osade v Krompachoch.

V rámci nich by sa mali zvýšiť kompetencie policajtov, aby mohli zakročiť nielen pri páchaní trestnej činnosti alebo priestupku, ale aj pri narúšaní verejného poriadku.

Integrované policajné oddelenia

V pláne je vytvorenie integrovaných policajných oddelení s vyšším počtom policajtov, ktoré budú zodpovedné za situáciu v príslušnej osade.

Zaviesť sa majú aj občianske hliadky, ktoré by dohliadali na bezpečnostnú situáciu v rómskych osadách. Minister tiež oznámil potrebu vedenia štatistických údajov o takzvanej rómskej kriminalite.

Rezort pripravuje aj integračné opatrenia, napríklad vytvorenie sietí podporných pracovísk, ktoré dokážu riešiť sociálnu situáciu a výchovu detí, teda komunitných centier.