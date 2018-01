Drucker navrhuje, aby sa zo špecialistov mohli ľahšie stať všeobecní lekári

Štát reaguje na nedostatok všeobecných lekárov.

17. jan 2018 o 13:55 TASR

BRATISLAVA. Lekári by po novom mohli získať doplnkové atestácie zo všeobecného lekárstva. Tí, ktorí už majú atestácie v iných odboroch, by ich podľa plánov ministerstva zdravotníctva získali rýchlejšie.

Štát tak reaguje na nedostatok všeobecných lekárov. Zmenu má priniesť novela príslušného nariadenia vlády.

"Štandardná špecializácia trvá tri roky, a to, čo je potrebné - cirkulácia v rámci oddelení, mnohí špecialisti hlavne v internistických odboroch majú," povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru).

Týmto krokom sa má podľa rezortu umožniť rýchlejšie doplnenie systému poskytovania zdravotnej starostlivosti všeobecnými lekármi.

"To znamená, že ak by lekárovi škola započítala časť jeho predchádzajúceho štúdia, nemusel by v rezidentskom programe stráviť tri roky, ale napríklad iba dva. Uvedené nariadenie ešte musí prejsť legislatívnym procesom, účinnosť predpokladáme od februára 2018," doplnila hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.

Ministerstvo chce zlepšiť situáciu

Plánovaná zmena je jedným z opatrení, ktorými chce rezort zlepšiť situáciu v ambulantnom sektore. Tá je podľa zástupcov lekárov zlá a bez potrebných opatrení hrozí jeho kolaps.

Zvýšiť počet lekárov prvého kontaktu má aj už fungujúci rezidentský program, ktorý vychováva nových lekárov. V tomto roku na neho má ísť sedem miliónov eur. Vlani ho absolvovalo prvých 60 lekárov.

Ministerstvo plánuje aj ďalšie rozširovanie kompetencií všeobecných lekárov.

"Kontinuálne diskutujeme o tejto téme s odbornými spoločnosťami, ako aj s hlavnými odborníkmi. Na nastaveniach kompetencií všeobecných lekárov a špecialistov pracuje napríklad aj Inštitút zdravotnej politiky v spolupráci s odborníkmi z Európskej komisie a Svetovej banky," doplnila Eliášová.

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti

Rezort chce napríklad aj prehodnocovať nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov tak, aby reflektovala potreby obyvateľov.

"Postupnými krokmi predpokladáme zvýšenie reálnej dostupnosti zdravotnej starostlivosti a zníženie čakacích lehôt v ambulantnej zdravotnej starostlivosti," avizovala Eliášová.

Plánuje sa aj vznik centier integrovanej zdravotnej starostlivosti mimo okresných a krajských miest, ktoré by združovali všeobecných lekárov a špecialistov. Na projekt možno z eurofondov získať 126 miliónov eur.

"Predpokladáme, že bude podporených 134 centier. Každé centrum musí mať vybudovaný minimálny štandard, v rámci ktorého budú pôsobiť dvaja všeobecní lekári pre dospelých, jeden všeobecný lekár pre deti a dorast a špecialista - gynekológ. V centre budú pôsobiť aj ďalší špecialisti, a to najmä v závislosti od intenzity výskytu chorôb v danom území," zhrnula Eliášová.