Bitkári v škole v Demandiciach skončili, spolužiaci naďalej pykajú

Žiaci z obcí Lontov a Ipeľský Sokolec naďalej chodia do Demandíc, hoci si musia preplácať cestu sami.

17. jan 2018 o 17:46 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Napadli spolužiaka, zhodili ho na zem a kopali. Traja agresívni chlapci do základnej školy v Demandiciach už nechodia, no za ich správanie obec nepriamo trestá ostatné deti.

Chlapci sú príbuzní, pochádzajú z Ipeľského Sokolca a do Demandíc dochádzali. Po tom, ako v lete zverejnila teta napadnutého žiaka video s nahratým útokom, obecní poslanci v júni odhlasovali, že Ipeľský Sokolec spolu s obcou Lontov vyjmú z ich školského obvodu. Chceli sa tak zbaviť chlapcov aj iných rómskych žiakov, ktorí tam dochádzali do školy.

Vyňatie z obvodu totiž znamená, že žiaci z týchto obcí síce môžu navštevovať školu v Demandiciach, nebudú však mať uhrádzané cestovné náklady.

V skutočnosti by však dvaja z troch agresívnych chlapcov do školy v Demandiciach nechodili aj bez zmeny obvodu, keďže nastúpili do stredných škôl v Šahách. Denníku SME to potvrdil primátor Šiah Štefan Gregor (NEKA).

Tretí 14-ročný Alex zase do školy nechodí pretože je vo väzbe za to, že sa koncom decembra vlámal do domu 63-ročného dôchodcu a pri úteku ho napadol. Navyše ho v posledných mesiacoch niekoľkokrát riešila polícia pri iných činoch.

„Je to veľmi nespravodlivé, mali potrestať vinníkov a nie všetkých hodiť do jedného koša,“ zhodnotil situáciu pre SME Štefan Kuczman, starosta Lontova (MOST-HÍD, SMK).

Práca so žiakmi

Deti z obcí Lontov a Ipeľský Sokolec si na školu v Demandiciach zvykli a naďalej do nej chodia. Cestu im preplácajú rodičia. Ak by chceli cestovať zadarmo, museli by chodiť do škôl v meste Šahy.