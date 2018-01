Harabin si za prezidenta trúfa, no k petícii za jeho kandidatúru sa nehlási

Občiansky kandidát na prezidenta potrebuje 15-tisíc podpisov. Bývalý šéf Najvyššieho súdu hovorí, že masovejšia podpora by ho do volieb posmelila.

17. jan 2018 o 19:32 Peter Kováč

Sudca Štefan Harabin je dnes aj vloger a youtuber. Chcel by byť aj prezidentom.(Zdroj: SITA)

BRATISLAVA. Minulý rok sa o ňom špekulovalo ako o kandidátovi na župana Prešovského kraja za ĽSNS, teraz ako o kandidátovi na prezidenta.

Štefan Harabin, ktorý je v súčasnosti radovým sudcom Najvyššieho súdu, takéto zámery neodmieta, no zároveň ich ani nepotvrdzuje.

Takýto postoj zaujal aj k petícii, ktorá sa rozbehla na podporu jeho kandidatúry. Fotka petičného hárku už síce koluje na sociálnych sieťach, no Harabin tvrdí, že s akciou nemá nič spoločné.

„Prečo by som mal niečo iniciovať? Nemám na to dôvod,“ reagoval Harabin pre SME so slovami, že podobnú petíciu môže organizovať ktorékoľvek občianskej združenie či niektorí jeho podporovatelia.

Vzápätí dodal, že ho podpora teší.

„Rozhodnem sa podľa toho, koľko bude podpisov. Čím viac bude podpisov, tým ľahšie bude moje rozhodovanie,“ dodal k svojmu prípadnému záujmu o vstup do prezidentského paláca.

Podmienkou prezidentskej kandidatúry je podpora pätnástich poslancov parlamentu alebo pätnásťtisíc podpisov. O politickú nomináciu však sudca nestojí.

Aký počet podpisov by si predstavoval ako dostatočný pre svoje rozhodnutie kandidovať, Harabin povedať nechcel.

Harabin: Ktokoľvek je lepší ako Kiska