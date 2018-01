OĽaNO navrhuje povinnú predškolskú dochádzku už od troch rokov

Právna norma sa zameria na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

18. jan 2018 o 14:24 TASR

BRATISLAVA. Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia by mali chodiť povinne do materskej školy od troch rokov. Povinná predškolská dochádzka by mala byť bezplatná.

V novele zákona o výchove a vzdelávaní to navrhujú poslanci Národnej rady SR z OĽaNO. Právna norma určuje aj pokuty pre rodičov za porušenie povinností. Môžu sa vyšplhať až k 330 eurám.

“ Záujem štátu na vzdelávaní a výchove detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v materských školách od dovŕšenia ich tretieho roka veku. „ NAVRHOVATELIA ZÁKONA Z OĽANO

"Hlavným cieľom návrhu zákona je začleniť deti zo sociálne znevýhodneného prostredia do vzdelávacieho systému od dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa," uvádzajú predkladatelia.

Rok na začlenenie je málo

V súčasnosti je povinná predškolská dochádzka rok pred začatím povinnej školskej výchovy.

Poslanci upozorňujú, že pre deti zo sociálnej slabšieho prostredia môže byť rok na začlenenie málo.

"V priebehu roka môže mať dieťa problém začleniť sa do kolektívu, osvojiť si sociálne návyky a nadobudnúť všetky zručnosti a vedomosti potrebné na vstup do základnej školy. Pre mnohé deti môže jeden rok predstavovať príliš krátke časové obdobie na zvládnutie týchto krokov, z toho dôvodu sú nútené absolvovať tzv. nultý ročník základnej školy," vysvetľujú.

Sankcie za porušenie dochádzky

Návrh zákona má upraviť aj financovanie či sankcie za neplnenie riadnej dochádzky do škôlky. Rodiča môže neplnenie povinnosti stáť až 331,50 eura.

Prečítajte si tiež: Kiska ocenil snahu Ravasza ohľadom vzdelávania rómskych detí

"Porušením povinnosti sa rozumie ohrozenie výchovy a vzdelávanie dieťaťa alebo zanedbanie starostlivosť o riadnu dochádzku dieťaťa do materskej školy, ak dieťa bez závažných dôvodov vynechá v príslušnom školskom roku v niektorom mesiaci viac ako polovicu stanoveného času predprimárneho vzdelávania," uvádza sa v návrhu.

Ide o záujem štátu

Za závažné by sa malo považovať najmä konanie zákonného zástupcu dieťaťa, ak zanedbal starostlivosť o riadnu dochádzku dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia do materskej školy.

"Tým sa apeluje na hlavný účel tohto návrhu zákona, ktorým je záujem štátu na vzdelávaní a výchove detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v materských školách od dovŕšenia ich tretieho roka veku," zdôrazňujú navrhovatelia.