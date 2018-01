Polícia chce dať absolútnu prednosť chodcom a vytvoriť uličky záchrany

Zmeny v pravidlá cestnej premávky sa majú týkať aj kamiónov a nových vodičov.

18. jan 2018 o 14:46 SITA

BRATISLAVA. Pravidlá cestnej premávky majú prejsť niektorými zmenami, ktoré majú okrem iného posilniť bezpečnosť chodcov.

"Chceme ísť po vzore tých krajín, kde chodec má vlastne absolútnu prednosť, už len z úmyslu, že sa blíži k priechodu pre chodcov," uviedol v tejto súvislosti pre médiá viceprezident policajného zboru Ľubomír Ábel.

Absolútna prednosť chodcom

Vodiči by podľa neho po novom mali byť povinní, ak sa chodec bude blížiť k priechodu pre chodcov, pracovať už s tou informáciou, že chodec má absolútnu prednosť a budú musieť ísť nielen rýchlosťou, ktorá je tam predpísaná, napríklad v obci 50 kilometrov za hodinu, ale takú, "ako si to bude vyžadovať situácia na danom úseku".

Pokiaľ napríklad pôjde o priechod pre chodcov v blízkosti školy, kde sa pohybujú deti, takáto situácia si podľa viceprezidenta vyžaduje nižšiu rýchlosť, napríklad 30 kilometrov za hodinu.

"Takto je to v tých vyspelých krajinách," skonštatoval s tým,že dôležité je v tomto prípade vyjadrenie úmyslu chodca vstúpiť na priechod.

Ábel zároveň pripomína, že spomedzi 49 chodcov, ktorí zahynuli v roku 2017 pri dopravných nehodách, bolo 20 percent usmrtených na priechodoch.

"A toto je presne tá rovina, kde ešte môžeme či už v legislatívnej oblasti alebo aj v rámci dohľadu nad plynulosťou a bezpečnosťou, ale aj tou ohľaduplnosťou vodičov jazdiacich po slovenských cestách urobiť viac, aby tých usmrtených chodcov bolo menej,"vyhlásil Ábel.

Ľavý pruh aj pre kamióny

Ďalšia plánovaná zmena sa má týkať vodičov kamiónov, ktorým polícia umožní využívanie ľavého jazdného pruhu pri predbiehaní.

"Sme tomu naklonení, pretože podľa našich dlhodobejších výstupov tým neohrozíme bezpečnosť cestnej premávky, práve naopak," povedal s tým, že povolenie by sa vzťahovalo len na čas od 22:00 do 04:00.

"Aby aj tí vodiči jazdili komfortnejšie na slovenských cestách. ideme podľa vzoru iných krajín, kde takéto pravidlo platí," vysvetlil Ábel.

Prísnejšie pravidlá pre nových vodičov

Ďalšia navrhovaná zmena sa týka takzvaných novovodičov, teda vodičov s praxou do dvoch rokov od získania oprávnenia. Tí sa podľa Ábela podieľajú 20 percentami na vzniku smrteľných dopravných nehôd.

"Pokiaľ takýto vodič zásadným spôsobom poruší zákon o cestnej premávke a pokiaľ sa u neho vyskytne recidíva, teda druhýkrát porušenie, zadržíme mu vodičský preukaz a navrhujeme tam aj doškoľovacie postupy v spolupráci s dopravnými psychológmi, kde by sa doučili teoreticky aj prakticky, ako sa taký vodič má správať," povedal s tým, že účelom tohto opatrenia má byť zníženie počtu úmrtí takých vodičov.

Ulička záchrany

Ďalším z navrhovaných opatrení je povinnosť vytvorenia takzvanej únikovej uličky v dopravných zápchach.

"Na viacpruhovej komunikácii vodiči idúci v ľavom jazdnom pruhu sa budú radiť viac vľavo a vodiči v strednom alebo pravom pruhu viac vpravo. Tým by sa vytvorila takzvaná ulička záchrany, cez ktorú by sa mohli oveľa bezpečnejšie presúvať záchranné zložky ako záchranná zdravotná služba, hasiči a polícia," zdôraznil Ábel.



Navrhované zmeny v zákone o cestnej premávke sú momentálne vo vnútrorezortnom pripomienkovom konaní v rámci ministerstva vnútra, v nasledujúcich dňoch by mali byť posunuté do medzirezortného konania.

Účinnosť v prípade schválenia odhaduje policajný viceprezident na koniec tohto roku, prípadne od 1. januára 2019.