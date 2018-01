Programový riaditeľ rozhlasu Dzurjanin o konci moderátorov: Nepripisoval by som to len vyjadreniu pána Hrnka

Programový riaditeľ rozhlasu Michal Dzurjanin pre SME hovorí o konci moderátorov v Dejiny.sk. Do vedenia prišiel po nástupe Jaroslava Rezníka.

18. jan 2018 o 15:40 Lucia Krbatová

Michal Dzurjanin sa dostal do vedenia RTVS po príchode Jaroslava Rezníka do čela telerozhlasu.(Zdroj: FOTO SITA)

BRATISLAVA. Michal Dzurjanin odpovedal na otázky SME po štvrtkovom zasadnutí Rady RTVS. Po niekoľkých minútach rozhovor ukončil s tým, že sa ponáhľa a odišiel.

Čo zaznelo na porade k relácii Dejiny.sk, kde majú vo februári skončiť tvorcovia Róbert Kotian a Peter Turčík?

„Na porade sa uzavrelo, že januárové relácie ešte bude moderovať dvojica Róbert Kotian a Peter Turčík a od februára bude mať relácia iných moderátorov.“

Dejiny.sk Začiatkom januára oznámili moderátorom Robertovi Kotianovi a Petrovi Turčíkovi, že ako tvorcovia rozhlasovej relácie Dejiny.sk od februára končia. Krátko pred tým ich na facebooku kritizoval poslanec SNS Anton Hrnko. Práve SNS, ale aj poslanci Smeru pretláčali Jaroslava Rezníka za šéfa RTVS. Reláciu o rozdelení federácie označil Hrnko za "úplne dno", pretože sa mu nepáčil výber hostí. Kritizoval, že v nej boli len hostia s názorom, že deleniu malo predchádzať referendum. RTVS poskytla k ich koncu stanovisko, kde tvrdila, že v skutočnosti nejde o výmenu tvorcov, ale o doplnenie tímu. Kotian sa o rozšírení tímu dozvedel z médií.

Čiže obaja úplne končia?

„V tíme sú, samozrejme, použiteľní ďalej, nikto ich z neho neodvolal. A myslím, že Peter Turčík bude naďalej súčasťou tímu, pretože sa podieľal aj na mnohých iných reláciách. Róbert Kotian sa môže rozhodnúť na základe svojho vlastného úsudku.“

Prečo sa rozhodlo o ich konci na príprave ďalších relácií?

„Bolo to predovšetkým z toho dôvodu, napokon to zaznelo dnes aj na zasadnutí Rady, aby prezentované pohľady v plnej šírke zachytávali alternatívy, ktoré sa na Slovensku vyskytujú.“

Za niečo podobné moderátorov nedávno kritizoval aj poslanec SNS Anton Hrnko pri relácii o rozdelení federácie. Súvisí to nejako?

„Niekto by mohol mať takýto pocit, ale ja osobne by som to nepripisoval iba vyjadreniu pána Hrnka.“

A čomu ešte?