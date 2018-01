Petícia za Harabina má jeho osobné údaje. Môže ich mať každý, hovorí

Čím viac hlasov, tým ľahšie rozhodovanie o kandidatúre, tvrdí konšpirátor a bývalý minister spravodlivosti. Zneužitia svojich údajov sa nebojí.

18. jan 2018 o 22:23 Peter Kováč

BRATISLAVA. K záhadnej petícii na podporu prezidentskej kandidatúry Štefana Harabina sa bývalý minister spravodlivosti za HZDS nehlási, v dokumente sú však jeho osobné údaje. V záhlaví petičného hárku, ktorý koluje aj na sociálnych sieťach, je okrem jeho adresy a dátumu narodenia aj jeho rodné číslo.

Nejde pritom o verejne prístupný údaj a pre ochranu pred zneužitým ho vždy prekrývajú aj na dokumentoch, ktoré zverejňuje štát.

Sudca Najvyššieho súdu, známy spornými rozhodnutiami a vulgárnymi útokmi na svojich oponentov, hovorí, že sa zneužitia osobných údajov neobáva.

Na otázku, odkiaľ sa jeho neznámi podporovatelia mohli dostať k takýmto dátam, odpovedal pohotovo.

„Ja toto neskúmam. Som taký preröntgenovaný na internete, že aj číslo mojich ponožiek vedia,“ povedal Harabin.

Denníku SME sa k Harabinovmu rodnému číslu na internete nepodarilo dopátrať inde ako na spomínanom hárku.

O petícii Harabin už v stredu vyhlásil, že s ňou nič nemá a môže za ňou byť ktorékoľvek občianske združenie či nejakí jeho podporovatelia. Vyzbierané podpisy odmietnuť nemieni. Ak ich bude dosť, kandidatúru by zrejme aj prijal. Neprekážalo by mu ani to, že niekto „ukradol“ jeho údaje.

„Ľudia sa zrejme stotožňujú s mojimi názormi, ktoré prezentujem na svojom youtube kanáli, na facebooku, píšem pre Zem a vek...,“ vysvetľoval ďalej Harabin. Na jeho profily na sociálnych sieťach a jeho webovú stránku odkazuje aj petícia.

Tkáč podporu nepoprel