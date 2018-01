Čítanie na Víkend: Príbeh športového zázraku a zázraku, ktorý nikto nerozlúštil

Kto je Batman z Handlovej, rozhovor s logopedičkou alebo triky slávnych iluzionistov. Pozrite si prehľad magazínového čítania.

19. jan 2018 o 11:58 sme.sk

Slovák prekvapil aj profesionálov z Londýna

Čierny plášť mu visí od pliec až po zem a keď ho niekto požiada o fotku, na prilbe si rozsvieti oči a na konci dlhej palice aj zelený kryptonit. Jednoducho, chce vyzerať čo najvernejšie. A veru aj vyzerá.

Akoby komiksová postava z roku 1939 ožila a preletela z Gotham City rovno do Handlovej. Pod maskou netopiera však nie je miliardár, ktorý sa rozhodol bojovať so zločinom v meste, ale štyridsaťdvaročný Slovák Martin Ziman, ktorý má rád superhrdinov už od detstva a viacerých si vyrobil. Čo ho motivuje a prečo sa ľudia prezliekajú za niekoho iného, zisťoval Mário Šmýkal.

Príbeh zatrateného chlapca

Na tréning chodcov prišiel v deravých teniskách. Trčali mu z nich prsty a tréner sa uškrnul, že je oblečený ako do záhrady. No sedemnásťročný Daniel Kováč bol rád, že si mal vôbec čo obuť. Jeho príbeh je ako z filmu. Budúcnosť mal takú neistú, že nevedel ani len to, či neskončí na ulici. Šanca na úspech bola minimálna.

Keď mal Daniel tri roky, zomrel mu otec a keď mama nezvládala výchovu, na pár mesiacov sa ako deväťročný ocitol v detskom domove. Niekedy mu neostávalo ani na autobus. Musel si preto od trénera požičiavať 3,50 eura na cestu zo Šale do Nitry a späť, aby sa vôbec dostal na tréning. Tým trénerom je Peter Mečiar, ktorý kedysi formoval aj Mateja Tótha. Dnes pripravuje Daniela - malý športový zázrak.

Rozhovor s logopedičkou

Niektorí rodičia sú premotivovaní a riešia už trojročné dieťa, ktoré nevie povedať hlásku „r“, iní zas prídu po odbornú pomoc až na poslednú chvíľu.

Logopedička Ľubica Prokešová v rozhovore Ely Rybárovej vysvetľuje, prečo je dnes detí s rečovými problémami viac a hovorí aj o tom, ako zistíte, či potrebujete ísť k logopédovi. Ponúka i návod ako cvičiť doma.

Záhada legendárneho triku

Päťtonové zviera na obrovskej scéne divadla Hippodrome v New Yorku sa nedalo prehliadnuť. Vyše päťtisíc divákov v tom čase ešte nevedelo, že budú svedkami jednej z najväčších záhad v histórii mágie.

Slávny iluzionista a majster únikov Harry Houdini v januári pred sto rokmi nenechal pred očami napätých divákov zmiznúť nič menšie než slonicu Jennie.

Dodnes nie je celkom jasné, ako to Houdini urobil. Kto bol rodák a Budapešti a ako sa vypracoval na legendu, vyrozprávala Ela Rybárová.

Slávny mág má pokračovateľa

Napoly Maďar a napoly Talian David Merlini je sám dve desaťročia majstrom únikov. „Mama ma v štyroch rokoch zobrala na kúzelnícke predstavenie a odvtedy som zamilovaný do kúziel,“ rozpráva Merlini.

Keď ako dvanásťročný našiel v knižnici v Turíne knihu o Harry Houdinim a jeho neuveriteľných únikoch, zistil, že je to možné a navyše to dokázal Maďar ako on. „Tam sa rozhodlo o mojej budúcnosti.“ Inšpirovaný Houdinim vyše dvadsať rokov robil jeho nebezpečné iluzionistické úniky, vytvoril ich modernejšie verzie, ale priniesol aj nové nápady. Aké, prezradil denníku SME.