19. jan 2018 o 13:05

1. Veľký Rozsutec má čo ponúknuť. Tieto zábery to len potvrdzujú: Veľký Rozsutec is open, just don't forget your climbing irons

2. Pozriete si nový dokument o tom, aký život vlastne ponúka Bratislava? What are the top 10 places in the Bratislava Region?

3. Slovensko je oficiálne v kategórii najbezpečnejších krajín sveta: Slovakia declared safe for US tourists

4. Akých problémov sa bojí slovenský automobilový priemysel? 2018 will be critical for Slovakia’s automotive industry, sector representatives claim

5. Šikovný Slovák zdobí čokoládu aj pravým zlatom: Royal chocolate made by Slovak

6. Je bratislavské letisko ohrozené? The Bratislava airport has competition in Vienna

7. Krčmový kvíz či škandinávsky filmový festival... Spravili sme pre vás výber z podujatí na najbližšie dni: Top 10 events in Bratislava

8. Lietate často Ryanairom? Tieto zmeny sa vás týkajú: Ryanair changes its cabin bag policy as of Monday, January 15th

9. Nakoniec nám k priamemu diaľničnému spojeniu medzi Košicami a Bratislavou pomôžu Maďari: New stretch of the Hungarian highway eases travel for Slovaks

10. Ako spojiť vidiek s mestom? Títo ľudia to skúšajú debničkami: Crates and boxes. Slovaks discover new ways of grocery shopping

Až 60 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 22,5 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.