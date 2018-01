Anketa: Ako Kaliňák pomohol Rómom?

Minister vnútra Robert Kaliňák ohlásil ďalšiu rómsku reformu. Odborníci odpovedajú, ako si počínal s rómskou problematikou

19. jan 2018 o 19:39 Roman Cuprik, Peter Kováč

Denník SME položil opýtaným otázku: Ako Robert Kaliňák počas svojho desaťročného ministrovania pomohol Rómom?

Prečítajte si tiež: Kaliňák chcel „robiť poriadok v osadách“, no zatiaľ v nich robí len marketing

Agnes Horváthová,

predsedníčka občianskeho združenia Romano kher – Rómsky dom

"Minister Kaliňák sa nielen za 10 rokov svojho pôsobenia, ale celkovo zapíše do našej histórie ako politik, ktorý bol proti Rómom, porušoval vo vzťahu k Rómom medzinárodné ľudsko- právne princípy, namiesto sociálnej inklúzie a antidiskriminácie presadzoval represiu a zdôrazňoval etnicitu v kriminalite.

Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, ktorú schválila vláda Róberta Fica v roku 2011, predpokladá začleňovanie rómskej populácie úplne opačným spôsobom. Svedčí to o skutočnosti, že aj taký dôležitý materiál, odobrený Bruselom, minister ignoruje, hoci bol schválený v čase, keď bol tiež vo funkcii, a že je to pre neho len popísaný papier. Mimochodom, bolo by to tiež protiprávne, ale zaujímavé, keby sa uvádzala etnicita pri veľkých kriminálnych kauzách."

Slávka Mačáková,

riaditeľka ETP Slovensko