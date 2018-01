Galko vyčítal Gajdošovi obstarávanie transportérov, ten v ňom nevidí problém

Galko kritizoval ministra obrany za to, že rezort obišiel pri obrnených vozidlách verejné obstarávanie.

21. jan 2018 o 14:16 TASR

BRATISLAVA. Vojskové skúšky nového osemkolesového bojového vozidla, ktoré vzniká vo fínsko-slovenskej spolupráci, by mohli byť ukončené koncom marca 2018.

Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) to uviedol v nedeľnej televíznej diskusnej relácii V politike na TA3.

Skúšky skončia v marci

Prototyp vozidla, ktoré vzniká na báze fínskeho obrneného transportéra Patria, predviedol rezort obrany 6. decembra.

Prečítajte si tiež: Ministerstvo obrany nakupuje podľa Hoľka transparentne

V januári sa podľa Gajdoša začali kontrolné skúšky, ktoré sa uskutočňujú vo Vojenskom technickom a skúšobnom ústave Záhorie.

Po ich ukončení budú na Slovensku pokračovať vojskové skúšky, neskôr prototyp prevezú do Fínska, kde fínska strana uskutoční vojskové skúšky v arktických podmienkach.

"Následne bude vozidlo prevezené do Slovenskej republiky a predpokladám, že pokiaľ všetko pôjde v poriadku a nebudú nedostatky, tak koncom marca by sme mohli mať ukončené vojskové skúšky," spresnil minister, ktorý je vládnym uznesením zaviazaný predložiť výsledky vojskových skúšok na rokovanie kabinetu.

Obstarávanie transportérov

Spôsob obstarania obrnených transportérov kritizoval v televíznej diskusii poslanec Národnej rady Ľubomír Galko (SaS).

Prečítajte si tiež: Špecialisti skúšajú slovensko-fínsky prototyp obrneného vozidla

Gajdošovi vyčítal, že rezort obišiel verejné obstarávanie tým, že predstiera výskum a vývoj nového voza, ktorý nie je možné zrealizovať v takom krátkom časovom úseku.

Exminister obrany je pritom presvedčený, že ak by sa uskutočnil medzinárodný tender, Slovensko mohlo vozy nakúpiť o 10 percent lacnejšie.

"Vozidlo vyrobili celé Fíni, nie je to žiaden výskum a vývoj, dopadne to tak, že Slovensko nič nebude vyvážať, vyhodia sa peniaze von oknom a nakoniec to skončí aj tak pri medzinárodnej súťaži, ktorú vám vaši koaliční partneri doslova prikážu," uviedol Galko.

"Odporúčam ešte raz. Vráťte sa z krátkej cesty, urobte medzinárodnú súťaž, lebo už teraz momentálne ste v slepej uličke," poradil Gajdošovi.

Gajdoš: Obstarávanie bolo správne

Minister označil spôsob obstarania osemkolesových bojových vozidiel za správny. Zdôraznil, že pri vývoji a výskume novej vojenskej techniky nie je povinný uskutočniť žiadne verejné obstarávanie.

Prečítajte si tiež: Čo môže dostať armáda za 1,2 miliardy eur

"V čom je problém? V tom, že chceme dať zamestnanie slovenským občanom, že to vozidlo bude vyrábané na Slovensku a budeme ho môcť predávať tretím štátom? Snáď nie!" ohradil sa s tým, že viac ako 960 miliónov eur by malo z celkového obchodu skončiť na Slovensku.

Gajdoš tiež Galkovi pripomenul, že Fínsko patrí k najmenej korupčným štátom na svete.

"Vám prekáža aj to, že s tými Fínmi, ktorí majú najmenšiu korupciu, ideme podpísať zmluvu. U nich nie je korupcia a vy tu hovoríte, že my sme najkorupčnejší štát. To je choré," reagoval minister.

Medzinárodná súťaž

Výsledkom výskumu a vývoja bude podľa neho nový voz, ktorý sa mení na plávajúci, bude vybavený ďalším filtračným zariadením, prvkami chemickej obrany a streleckou vežou slovenskej produkcie.

Celková cena na úrovni štyroch miliónov eur za jeden kus je pritom podľa Gajdoša oveľa nižšia ako cena vozov iných svetových producentov.

"Fíni budú radi, keď budú nakoniec dodávať na Slovensko nejaké výrobky bez toho, aby boli tlačení konkurentmi z iných krajín," vysvetlil Galko.

Súčasne dodal, že fínsku stranu nikto neobviňuje z korupcie. "Keby bola poctivá medzinárodná súťaž, kde by sa zúčastnili Fíni, Nemci, Briti a ďalší, možno by bolo výsledkom toto isté vozidlo, ale s úplne inou cenou," doplnil.