Najdrahšiu kampaň mal Kusý, čísla za plagáty však nesedia

Most-Híd minul podľa oficiálnej správy na kampaň v župných voľbách najviac, no do nákladov zarátal aj sumy na vlastnú propagáciu.

22. jan 2018 o 20:14 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Už začiatkom minulého roku, keď z bilbordov po celej Bratislave oznamoval, že sa chce stať županom, vyvolával pochybnosti, odkiaľ na ne má.

Pre masívnu kampaň útočili na starostu bratislavskej časti Nové Mesto Rudolfa Kusého aj jeho súperi. Kusý stále opakoval, že náklady do posledného bilbordu vyčíslil po voľbách.

„Nezbieram známky, nie som futbalista ani basketbalista, nemám chatu, nemám koníčky. Mojím koníčkom je práca, ktorú robím," zdôvodňoval Kusý mesiac pred novembrovými župnými voľbami, prečo do kampane dal stotisíc eur z vlastných úspor. Získal ich vraj od rodiny za predaj pozemku.

Oficiálne podľa záverečných správ dal Kusý z bratislavských kandidátov na kampaň najviac peňazí. Sumy museli kandidáti vyčísliť nielen za oficiálnu časť kampane, ale aj za obdobie 180 dní pred vyhlásením volieb, teda od marca do júna. Kusý zverejnil sumu 247 761 eur, pričom limit pre kandidátov bol 250-tisíc.

Hoci vo voľbách neuspel, tvrdí, že minuté peniaze z vlastných úspor nerieši. "Ak by som tých stotisíc bral ako investíciu, mohlo by ma to mrzieť," hovorí. Upozornil, že ako "pôvodne neznámy kandidát bez podpory strán", skončil tesne druhý. Kusého mrzí len to, že jeho najbližší "boli terčom viacerých podpásových útokov".

V priebehu kampane Kusého otca niektoré médiá označili za agenta komunistickej ŠtB.

Aj dnes Kusý opakuje, že svoju nákladnú kampaň zaplatil najmä z vlastných úspor či z príspevkov od rodičov a rodinných priateľov.

Mesačné náklady aj 50-tisíc

Náklady na bilbordy síce v správe Kusý vyčíslil, no už sa v nej nerozpísal, koľko si ich počas kampane objednal. Počas oficiálnej kampane od júla do začiatku novembra dal na volebné plagáty dokopy 74 248 eur.