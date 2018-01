Dobré ráno: Deti sa stali rukojemníkom, rušia najlepšie triedy

Spor o najlepšie školy ukazuje, ako sa u nás narába so školstvom.

22. jan 2018 o 23:07 Tomáš Prokopčák, Zuzana Kepplová

Je tam viac emócií a ako rozumu. Ale to sa pri debate o deťoch, školstve a jeho budúcnosti na Slovensku stáva.

Teraz sa rozpútal vášnivý spor o budúcnosti elitných tried: vraj nám idú zatvoriť školy s najlepšími výsledkami, vraj je v hre budúcnosť detí aj krajiny, vraj ideme trestať úspešných.

Ale objavujú sa aj tvrdenia, že segregovanie najlepších v skutočnosti deťom škodí. Že vo výsledku to nezlepšuje vzdelanie v krajine. A že možno to v Bratislave vyzerá ako trestanie osemročných gymnázií, no v iných regiónoch to nemusí byť zlý nápad.

Tomáš Prokopčák sa o rušení tried v osemročných gymnáziách rozpráva so Zuzanou Kepplovou.

Krátky prehľad správ

Nová webová aplikácia vám povie, akí majú politici majetok. Profil.Verejne.Digital slúži na jednoduché získavanie informácií o tom, čo aký politik vlastní. V súčasnosti zobrazuje profily súčasných aj bývalých poslancov Národnej rady. Autori služby vychádzajú z verejne dostupných informácií, ktoré sa dnes nachádzajú na rôznych webstránkach a v registroch.

Ľudí bez práce je menej a nezamestnanosť znovu o kúsok klesla, na 5,94 percentuálnych bodov. Znamená to, že ľudí bez práce je na Slovensku menej ako 200-tisíc. Najvyššiu nezamestnanosť má košický kraj, z okresov je na tom najhoršie Rimavská Sobota. Najlepšie sa darí Trnave.

Bývalý šéf českej Akadémie vied Jiří Drahoš má šancu poraziť Miloša Zemana. Naznačujú to výsledky prieskumu pre český denník MF Dnes. Vo víkendovom druhom kole je rozhodnutých zaň hlasovať 47 percent voličov, kým za Zemana iba 43 percent. Otázkou teraz je, či po špinavej antikampani proti Drahošovi tí voliči aj hlasovať prídu.

Turecké pozemné jednotky vstúpili do Sýrie, z ktorej severu chcú vyhnať kurdských bojovníkov. Turci už získali kontrolu nad niekoľkými dedinami, v iných ich Kurdi odrazili. Celá situácia je neprehľadná a hrozí, že v Sýrii sa otvorí nielen nový front, ale konfrontácia prerastie do väčšej vojny. Kurdov totiž podporujú napríklad Spojené štáty, ktoré sú však tureckým aj našim spojencom v NATO.

