Vodiči by sa mali pripraviť na sneh, poľadovicu a kolóny

V okrese Dunajská Streda prebieha policajná akcia.

23. jan 2018 o 9:12 TASR

BRATISLAVA. Husté sneženie, poľadovica aj zdržania a kolóny. Na to by sa mali pripraviť vodiči, ktorí sa chystajú na cestu.

So zdržaním a kolónami treba podľa Stella centra počítať v Bratislave-Vajnoroch, v smere ku kruhovému objazdu a pred nadjazdom, v smere na bratislavský obchvat. Vodiči sa tam zdržia do 15 minút.

Ďalej v Dunajskej Lužnej a Rovinke, v smere do Bratislavy, kde je zdržanie do 40 minút. Približne 15 minút sa vodiči zdržia pred Kysuckým Novým Mestom, v smere z Čadce a v Lietavskej Lúčke, v smere do Žiliny.

So zvýšenou pozornosťou by mali vodiči jazdiť na diaľnici D1, za pripájačom zo Senca, v smere do Bratislavy. Pravý jazdný pruh tam blokuje odstavené osobné auto.

Cesty sú zjazdné

S poľadovicou treba počítať v okolí Nitry, Levíc, Tlmáč, Hronského Beňadika, Trenčína a Žiliny. Husto sneží v okolí Turian a Vrútok.

Na sneh, snehové jazyky či poľadovicu upozorňuje aj Slovenská správa ciest. "Na ceste III/584 Srdiečko - Bystrá je povinné použiť snehové reťaze pre všetku dopravu," dopĺňa.

Informuje tiež, že všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na niektorých miestach je čerstvý až kašovitý sneh.

Zjazdné sú aj cesty I., II. a III. triedy, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu. A tiež horské priechody, kde je povrch vozoviek prevažne suchý až mokrý. Niekde sa však môže vyskytovať aj zľadovatený sneh.

Policajná akcia v okrese Dunajská Streda

V okrese Dunajská Streda sa koná v utorok dopravná policajná akcia, na bezpečnosť na cestách dohliada zvýšený počet dopravných hliadok a hliadok poriadkovej polície.

Policajti sa zameriavajú na dodržiavanie rýchlosti, na vodičov, ktorí zvyknú počas šoférovania telefonovať, na povinnosti vodičov voči chodcom a na nemotorových účastníkov cestnej premávky, čiže chodcov a cyklistov.

Polícia vodičom odporúča, aby jazdili bezpečne, s ohľadom na poveternostné podmienky. Informovala trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.

Vyššie lavínové nebezpečenstvo vo Vysokých Tatrách

Vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí okrem Vysokých Tatier platí v utorok mierne lavínové nebezpečenstvo.

Nový sneh je podľa horských záchranárov uložený vo forme nestabilných snehových útvarov, ktoré sa často vyskytujú aj v nižších polohách, okolo hranice lesa.

"Na slnečných svahoch sa sneh postupne stabilizuje, no v tieni, na severných stranách pohorí a vo vyšších nadmorských výškach je tento proces pomalší, preto je vo Vysokých Tatrách nad 1900 metrov stále zvýšené lavínové nebezpečenstvo," informoval Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

Taktiež je podľa neho možný zosuv menších spontánnych lavín.

Ráno bolo vo východnejšie položených pohoriach jasné, slnečné počasie, inde zamračené.

"Fúkal mierny vietor s rýchlosťou tri až šesť metrov za sekundu, v nárazoch vo vysokých polohách miestami do desať metrov za sekundu. Za uplynulých 24 hodín pribudlo päť centimetrov nového snehu," uviedol Krajčí s tým, že nový sneh je veľmi nepravidelne rozmiestnený.