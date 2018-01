O detskej prostitúcii hovoria viacerí, polícia ju nenašla

Trebišovskí hygienici hlásia polícii deti so syfilisom, ani u jedného z nich sa jej nepodarilo ochorenie spojiť s prostitúciou.

28. jan 2018 o 19:34 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Hoci o sexuálnom zneužívaní v súvislosti s detskou prostitúciou v Trebišove hovoria viacerí lekári a naznačujú to aj hlásenia o prípadoch prenosu pohlavných chorôb v regióne, polícia neeviduje žiadne konkrétne prípady.

Na zneužívanie detí upozornil minulý týždeň denník SME, keď pátral po príčinách epidémie syfilisu v Trebišovskom okrese.

"To sú osem-, desaťročné slečny. To už patrí do rúk polície," povedala trebišovská kožná lekárka Mária Ferková.

O sexuálne zneužívanie detí ide v prípade, ak sa páchateľ dopustí sexuálneho styku s osobou mladšou ako 15 rokov. Hrozia mu za to tri až desať rokov väzenia.

V prípade, ak páchateľ "pohne dieťa k mimomanželskému" sexuálnemu styku, môže ísť o sexuálne zneužitie formou detskej prostitúcie. Páchateľ by tak mohol skončiť za mrežami na jeden až päť rokov.

Úrady v Trebišove evidovali viacero prípadov, keď boli syfilisom nakazené maloleté deti.