Lajčák Smeru sťažil výber, ako prezident sa niektorým členom pozdáva Raši aj Maďarič

Maroša Šefčoviča ľudia veľmi nepoznajú, Marek Maďarič by dokázal osloviť aj nevoličov Smeru, myslí si sociológ.

24. jan 2018 o 20:08 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Prvýkrát ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka spomenul ako prezidentského kandidáta Smeru poslanec Marián Kéry po vypuknutí kauzy Evka na jeseň 2016.

Začali sa k nemu pridávať ďalší členovia strany a koncom vlaňajška Lajčáka ako "silného človeka, ktorý by mal právo uchádzať sa o takúto pozíciu" vyzdvihol aj premiér Robert Fico.

Hoci sa zdalo, že Smer má už nomináciu do budúcoročných prezidentských volieb vyriešenú, s nájdením silného kandidáta môže mať ešte ťažkosti.

Lajčák v rozhovore pre denník Pravda povedal, že kandidovať na prezidenta určite nebude a nikdy o tom ani neuvažoval, pretože sa chce naďalej venovať zahraničnej politike.

"Jeho rozhodnutie ma naozaj prekvapilo, a to nemilo," hovorí dnes Kéry. Lajčák ako skúsený diplomat, rešpektovaný aj v zahraničí, bol podľa neho favoritom na tento post.

Teraz pripúšťa, že Smer môže mať problém nájsť vhodného kandidáta, ktorý by mal aj reálne šance na úspech. "Nie každý je na túto funkciu vhodný a neviem, či tí, ktorí by boli, by do toho išli," odôvodňuje.

Smer aj podľa sociológa Martina Slosiarika stratil rozhodnutím Lajčáka "najsilnejšieho kandidáta spomedzi tých, o ktorých sa hovorí". Už v predošlých voľbách by bol Lajčák podľa neho silnejším kandidátom proti Andrejovi Kiskovi než premiér. Fico už vyhlásil na "zdravie svojho syna", že kandidovať na prezidenta nebude.

Prečítajte si tiež: Podmanický: Maďaričov prejav vyvolá veľké diskusie vnútri Smeru

"Nech sa vymačkne Kiska"

Na decembrovom sneme Smeru povedal krajský šéf Smeru v Žiline Ján Podmanický, že v strane neformálne hovoria o viacerých menách.

"Šancu uspieť by mali Miroslav Lajčák, ale aj Maroš Šefčovič, aj Richard Raši, aj Marek Maďarič," povedal.