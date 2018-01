Lídri Smeru netrvajú na straníckom kandidátovi na prezidenta

Kažimír by považoval za normálne, aby sa Smer usiloval o spoločného kandidáta vládnej koalície.

24. jan 2018 o 13:25 TASR

BRATISLAVA. Bolo by normálne, aby sa strana Smer-SD usilovala o spoločného kandidáta vládnej koalície v budúcoročných prezidentských voľbách.

Domnieva sa tak podpredseda strany a minister financií Peter Kažimír, ktorý to uviedol v reakcii na vylúčenie kandidatúry ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom.

Čaká sa na Kisku

Na oznámenie Lajčáka, ktorého premiér Robert Fico (Smer-SD) dlhodobo označoval ako možného dobrého kandidáta, reagoval Kažimír tak, "že je vždy dobré, keď niekto usekne špekulácie".

Smer-SD podľa neho nebude mať problém nájsť iného kandidáta, "Je to otázka správneho časovania. Z tohto pohľadu sa mi zdá, že je ešte trochu priskoro," poznamenal.

Pre najsilnejšiu vládnu stranu bude z pohľadu Kažimíra dôležité, ako sa rozhodne úradujúci prezident Andrej Kiska. "On má šancu pokračovať. Všetci čakáme. Nech sa aj on 'vymáčkne' a budeme vedieť, ako zareagovať," vysvetlil.

Najlepší by bol kandidát koalície

Podľa Kažimíra je predčasná otázka aj to, či má Smer-SD postaviť nestraníka.

"Nezabudnime, že sme členmi koalície. Bolo by normálne sa usilovať o podporu všetkých koaličných strán," domnieva sa Kažimír.

"Považujem za úplne normálne, že konzultácia medzi koaličnými partnermi je čisto prirodzená. Nemusel by to byť čisto stranícky kandidát. Snaha mať širšiu podporu je úplne prirodzená vec," doplnil.

SNS už oznámila, že by chcela mať v prezidentských voľbách vlastného kandidáta.

Aj ďalší podpredsedovia Smeru Peter Žiga a Robert Kaliňák sa zhodli na tom, že je ešte čas na postavenie prezidentského kandidáta.

"Myslím, že to sú otázky, ktoré je ešte skoro riešiť. Predsa len, do prezidentských volieb je viac ako rok," uviedol Žiga.

Ten vysvetlil, že slová premiéra Fica o Lajčákovi naznačovali len jeho vhodnosť na kandidatúru.

"To neznamená, že to bol oficiálny kandidát strany Smer-SD, to nikdy nebolo takto vnímané. Hovorilo sa skôr o typoch ľudí, ktorí by mohli kandidovať a aké má Smer-SD predstavy ohľadom svojho budúceho kandidáta na prezidenta," zdôraznil minister hospodárstva.

Minister vnútra Kaliňák nechcel Lajčákovo rozhodnutie komentovať. "Ako podpredseda Smeru-SD sa venujem bezpečnostným otázkam a pri tom by som aj ostal," uviedol.

Nechcel špekulovať ani o menách možných kandidátov. Smer-SD má podľa neho na túto vec čas do decembra 2018.

Lajčák svoju prezidentskú kandidatúru vylúčil v stredajšom rozhovore pre denník Pravda. Tvrdí, že o tom nikdy neuvažoval. "Chcem sa ďalej venovať zahraničnej politike, ktorá ma napĺňa," vyhlásil s tým, že je to konečné rozhodnutie, ktoré sa nezmení.

Zároveň avizoval, že po skončení na čele Valného zhromaždenia OSN sa vráti na ministerstvo.

Fico a Maďarič nemajú záujem

Záujem o prezidentské kreslo nemá ani premiér Robert Fico, potvrdil nedávno médiám. Svoju kandidatúru vylúčil aj Maďarič. O jeho možnej kandidatúre sa v kuloároch špekulovalo po tom, ako sa otvorene kriticky vyjadroval k fungovaniu Smeru-SD.

Maďarič sa koncom minulého roka vzdal funkcie podpredsedu Smeru-SD, pretože je presvedčený, že zmeny treba aj vo vedení strany.