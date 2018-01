Prokurátor podal obžalobu na poslanca ĽSNS Stanislava Mizíka

Stanislav Mizík je obvinený zo zločinu výroby extrémistických materiálov.

24. jan 2018 o 16:43 (aktualizované 24. jan 2018 o 17:28) TASR

BRATISLAVA. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal v stredu obžalobu na poslanca Národnej rady (NR) SR Stanislava Mizíka (ĽSNS). TASR informovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.

"Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal v stredu (24.1.) na Špecializovaný trestný súd obžalobu na Stanislava Mizíka obvineného zo zločinu výroby extrémistických materiálov, zločinu rozširovania extrémistických materiálov a prečin hanobenia, národa, rasy a presvedčenia," povedala Tökölyová.

Urážky na Facebooku

Podľa ÚŠP sa ako poslanec Národnej rady SR v januári 2017 podieľal na vyhotovení textového dokumentu s urážlivým obsahom, ktorý bol zverejnený ako status na sociálnej sieti Facebook v rámci profilu "Volá hlas Gemera/Ľudová strana - Naše Slovensko" a v rámci profilu "Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko - Bratislavský kraj".

Text sa mal týkať udeľovaní štátnych vyznamenaní prezidentom. "Z jeho obsahu vyplývalo, že obvinený vyjadruje nesúhlas voči udeleniu štátnych vyznamenaní rôznych stupňov pri príležitosti 24. výročia vzniku SR trom osobám z dôvodu príslušnosti k židovskej národnosti alebo náboženskému vyznaniu," doplnila Tökölyová.

Status mal byť následne preberaný a zverejňovaný v plnej alebo skrátenej forme najmä na internetových stránkach.

Obvinili aj Mazureka

Iný poslanec ĽSNS, Milan Mazurek, sa postaví pred sudcu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici 26. februára tohto roka.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal na neho obžalobu pre prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia v jednočinnom súbehu s prečinom podnecovania, hanobenia a vyhrážania sa osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, farbu pleti či pôvod rodu.

Špecializovaný trestný súd uznal poslanca za vinného za hanlivé výroky na adresu rómskeho etnika odvysielané v Rádiu Frontinus.

Dostal peňažný trest päťtisíceur, ak by ho nezaplatil, musel by ísť na polroka do väzenia. Navyše by stratil poslanecký mandát. Milan M. vinu odmieta, chystá sa brániť na súde a voči trestnému rozkazu podal odpor.