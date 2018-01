Výbor schválil novelu SNS o elektronických prihláškach a triednych knihách

Výdavky na výskum v roku 2016 presiahli 640 miliónov, Remišová žiada viac pre súkromný sektor.

25. jan 2018 o 14:52 SITA

BRATISLAVA. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na dnešnej schôdzi odporučil parlamentu schváliť dve novelizácie zákona.

Prvá novela sa týka školského zákona na návrh poslancov NR SR za SNS Evy Smolíkovej, Andreja Danka, Tibora Bernaťáka a Tibora Jančulu..

Novelizáciou zákona budú môcť žiaci podávať prihlášky na stredné školy už aj elektronicky. Novela zákona sa má týkať aj triednej knihy, ktorá by sa po novom nemusela na konci školského roka vytlačiť v listinnej podobe.

Výbor odobril aj ďalšiu novelu poslancov Slovenskej národnej strany, ktorá sa týka zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Ak by novozriadená škola alebo školské zariadenie nemalo riaditeľa, podľa novely by jeho funkciu mal dočasne vykonávať pedagogický zamestnanec. To má platiť aj po odvolaní riaditeľa školy alebo školského zariadenia.

Výdavky na výskum presiahli 640 miliónov

Štátna tajomníčka ministerstva školstva Oľga Nachtmannová uviedla výboru Správu o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho porovnanie so zahraničím za rok 2016.

Celkové výdavky na výskum a vývoj v SR za rok 2016 predstavovali 640,835 milióna eur.

Remišová odporúča vo výskume viac podnikateľov

Správu pripomienkovala poslankyňa OĽaNO Veronika Remišová s tým, že „kým v ostatných krajinách Európskej únie najviac investuje do vedy a výskumu podnikateľský sektor a najmenej štát, na Slovensku je to narovnako, najviac investujú vysoké školy."

Prečítajte si tiež: Zmenu kvót pre gymnáziíá z päť na desať percent výbor neschválil

Podľa slov Remišovej EÚ odporúča, aby vedu a výskum financoval najviac práve podnikateľský sektor.

V rámci účasti SR v programe Horizont 2020 bude dôležité podniknúť kroky na podporu zapojenia slovenských subjektov do riešenia projektov a zvýšenie čerpania prostriedkov, keďže ku koncu roka 2016 Slovensko dosiahlo 273 participácií a naši výskumníci získali 70,18 milióna eur, čo predstavuje v danom období štvrtú najhoršiu pozíciu v rámci krajín EÚ.

Najúspešnejšie v čerpaní prostriedkov z Horizontu 2020 je Nemecko.