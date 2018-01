Polícia odmietla tvrdenie ĽSNS o voľnom pohybe migrantov po krajine

Podľa polície sa video z dieľne ĽSNS snaží iba vystrašiť občanov.

25. jan 2018 o 16:46 TASR

BRATISLAVA. Kto nemá platný cestovný doklad, bude umiestnený do zariadenia na to určenom, kde zotrvá do svojho fyzického odchodu zo SR.

Uvádza to Polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti v reakcii na video s témou presunu migrantov na územie SR, ktoré zverejnila Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).

"Bezpečnostná situácia na našich hraniciach je v zahraničí vysoko hodnotená. Bezpečnostné zložky monitorujú nielen východnú hranicu s Ukrajinou. Dôkazom týchto tvrdení je 2706 zadržaných nelegálnych osôb v roku 2017," uvádza Polícia SR.

Najväčší nárast migrácie sa podľa nej týka občanov z Ukrajiny a Srbska, ktorí na Slovensko cestujú za prácou.

"Pre občanov moslimských krajín sme len tranzitnou krajinou. V súčasnosti sa u nás nachádza 30 osôb čakajúcich na azyl. V roku 2017 sme nezaznamenali žiadny vážny incident, za ktorý by boli zodpovední nelegálni migranti," dodáva polícia vo svojom statuse.

Poslanci strany ĽSNS Marian Kotleba a Milan Uhrík vo videu tvrdia, že cez slovenské hranice sa môžu voľne pohybovať migranti bez platných cestovných dokladov a víz, prípadne osoby napojené na teroristické skupiny.

V prípade, že polícia takéto osoby zadrží, hrozí im podľa poslancov ĽSNS len pokuta a žiadne ďalšie následky, preto dochádza k voľnému pohybu osôb predstavujúcich bezpečnostnú hrozbu pre Európu.