Čítanie na víkend: Najväčší sexuálny škandál Ameriky a zlý chlapec v skafandri

Šesť nepochopiteľných príčin dopravných nehôd, chyták z Harryho Pottera či spomienka Karla Lopraisa na legendárnu rely Paríž - Dakar. Pozrite si prehľad magazínového čítania.

26. jan 2018 o 10:12 sme.sk

Zoznámte sa so zlým chlapcom z vesmíru

Prečítajte si tiež: Navždy ho poznačilo, že stúpil na Mesiac. Ako druhý

Na pôsobivých fotkách z mesačnej pustiny v bielom skafandri je iba on. Ten, čo bol na Mesiaci prvý, totiž fotografoval. Volajú ho vesmírny kovboj aj zlý chlapec a nikdy mu neprestali pripomínať, že bol na Mesiaci až druhý. Buzz Aldrin sa blíži k deväťdesiatke, no ťažko by mohol byť vzdialenejší predstave o pokojnom dôchodku.

Ovešaný náramkami a prsteňmi, všade nosí tričko s nápisom „Get your ass to Mars“, vo voľnom preklade „Zdvihni zadok a makaj na Mars“. Ten výrok vystihuje jeho osobnosť, drzú a bojovnú. Ako ho v dobrom i v zlom poznačil malý krok pre človeka, ale veľký krok pre ľudstvo, opísala Ela Rybárová.

Nová vojna o Mesiac

Prečítajte si tiež: Všetci sa chcú dostať na Mesiac. Aké misie plánujú USA, Čína či India

Po takmer polstoročí sa ľudia chcú opäť vrátiť na Mesiac. Ibaže kým v čase, keď studená vojna vrcholila, súperili o vesmír len dve krajiny, teraz už treba rátať aj s ďalšími hráčmi.

Do novej etapy vesmírnych pretekov sa zapojila aj Čína, India či Japonsko. Ani miliardár Elon Musk sa netají veľkými ambíciami. Aké misie jednotlivé tímy plánujú, kde chcú pristáť, aký majú rozpočet, čo mienia skúmať a prečo, vysvetľuje Matúš Beňo.

Spomienka na prvú slávnu rely

Prečítajte si tiež: Bolo to veľké víťazstvo, spomína legendárny Loprais na prvý triumf

Keď prvý raz odchádzal na rely Paríž - Dakar, netušil, čo má čakať. Nepoznal súperov, nevedel, čo môže od Afriky očakávať. Do cieľa v hlavnom meste Senegalu došiel bez ujmy, no už mimo súťaže.

Najnáročnejšia diaľková rely mu však učarovala. Karel Loprais sa do saharskej púšte s Tatrou vracal každý rok a stal sa jednou z najvýraznejších osobností v histórii Dakaru.

Spolu vybojoval šesť prvenstiev. Prvé z nich dosiahol pred tridsiatimi rokmi. „Vôbec sme nemali predstavu, čo nás tam môže čakať. O súťaži sme toho veľa nevedeli,“ spomína Loprais pre denník SME.

Najväčší sexuálny škandál v Bielom dome

Prečítajte si tiež: Je čas spáliť baretku a zakopať modré šaty, hovorí Monika Lewinská. Šikana ju takmer zabila

Tie slová zazneli na záver bežnej tlačovky amerického prezidenta. Zvážnel a každé slovo zdôrazňoval mávajúcim ukazovákom. „Nemal som sexuálny vzťah s tou ženou. Pani Lewinskou. Tieto obvinenia sú nepravdivé.“

Ubehlo dvadsať rokov od chyby, ktorá 26. januára 1998 takmer pripravila o prezidentské kreslo vtedajšieho šéfa americkej administratívy Billa Clintona. Čoskoro sa totiž všetko prevalilo a Clinton sa musel priznať.

Viac než samotného prezidenta, ktorému dokonca v krátkodobom horizonte aféra zvýšila obľúbenosť vo verejnosti, sa dotkla „tej ženy“, ako ju ponižujúco na tlačovke nazval. Čo nasledovalo, ju takmer stálo život.

Dá sa veriť testom osobnosti?

Prečítajte si tiež: Nebuďte prekvapený, keď sa vás šéf opýta, či ste slizolinčan

Na ktorú fakultu by ste chceli ísť: Na Chrabromil alebo na Bystrohlav? To, ako odpoviete, môže rozhodnúť o vašom novom zamestnaní.

Jedna z najznámejších scén z prvej časti Harryho Pottera sa totiž čoraz častejšie prenáša do reality. Rolu triediaceho klobúka prebrali osobnostné testy, cez ktoré vidí budúci zamestnávateľ do hláv uchádzačov lepšie než oni sami. Odpoveďou sa opýtaný tak trochu priznáva, aké vlastnosti sú mu sympatické a čo miluje alebo nenávidí. No sú takéto testy spoľahlivé a ako fungujú?

Príbeh prvej americkej lekárky

Prečítajte si tiež: Mala liečiť len prostitútky, napokon založila vlastnú nemocnicu

Poslala takmer tridsať prihlášok na rôzne univerzity po celých Spojených štátoch. Buď ju odmietli, alebo jednoducho ignorovali.

Keď jej žiadosť dorazila na malú univerzitu v meste Geneva v štáte New York, predstavitelia školy to brali ako provokáciu a prihlášku mladej ženy chceli okamžite zahodiť. Aby to však nemuseli urobiť sami, požiadali všetkých 150 študentov, aby hlasovali za jej prijatie či neprijatie.

Študenti však, viac z recesie ako z presvedčenia o ženských právach, hlasovali za jej prijatie. O dva roky neskôr, v januári 1849, sa Elizabeth Blackwellová stala prvou ženou Ameriky, ktorá získala lekársky titul. No ani potom to vôbec nemala ľahké.

Na čo si dať pozor na cestách

Prečítajte si tiež: Pod mostom neprší. Šesť nepochopiteľných príčin dopravných nehôd

Na Slovensku je celkovo štrnásťtisíc kritických nehodových lokalít a ich najčastejším spoločným znakom je vysoká intenzita dopravy alebo vysoká rýchlosť.

Väčšina je z kategórie pochopiteľných, keďže do mobilu, do navigácie, za seba a okolo seba sa pozerá čoraz viac vodičov. Existujú však nehody, ktoré majú problém pochopiť aj dopravní znalci. Čo je osemkrát nebezpečnejšie ako alkohol za volantom, kedy je slnkom vašim nepriateľom a či si skôr dávať pozor na zimu alebo na horúčavy, skúmal Mário Šmýkal.