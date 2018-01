Zavolať na antikorupčnú linku nestačí, policajti chcú spísať zápisnicu

Ak niekto povie o skúsenostiach s korupciou ako anonym do telefónu a nespíše podanie, jeho podnet môže vyjsť nazmar.

25. jan 2018 o 22:33 Peter Kováč

Anonymne zavolať je málo, odvážnejší by sa mali vybrať na políciu.(Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA. Keď v máji minulého roka zavolal na políciu, chcel nahlásiť korupciu, s ktorou sa sám stretol. Keď zháňal firmu, ktorá by mu vypracovala projekt na výrobu brikiet k žiadosti o eurofondy, natrafil na takú, ktorá si vypýtala dvadsať percent zo získaných peňazí.

Právnik, ktorý si neželá zverejniť svoje meno, sa napokon dovolal priamo Národnej jednotke finančnej polície. Vedie ju sponzor Smeru Bernard Slobodník.

„Tvrdili mi, že na druhý deň ma bude kontaktovať človek, ktorý sa tým priamo zaoberá, spíšeme to. Čakal som na ten telefonát, ale viac sa mi neozvali,“ opísal muž prípad pre médiá, keď sa mu ani po dvoch mesiacoch nik z polície neozval.

Hoci prvá reakcia ministra vnútra Roberta Kaliňáka zo Smeru či riaditeľa Protikorupčného úradu Petra Kovaříka bola, že všetko preverí inšpekcia, no nepreverila.

Keď sa o prípad zaujímal s odstupom času denník SME, polícia reagovala, že vlastne nešlo o riadny podnet či trestné oznámenie. Muž mal podľa nej do troch dní ešte všetko potvrdiť do zápisnice, a to ústne alebo písomne, čo neurobil.

„Vyšetrovateľ oznamovateľa poučil, že oznámenie je potrebné, inak sa o podaní nekoná,“ vysvetlil policajný hovorca Martin Wäldl. Informácie, ktoré muž nahlásil do telefónu, boli podľa neho len všeobecné a bez podrobností o mieste, čase či spôsobe pokusu o korupciu.

Polícii sa späť dovolať nedá

Polícia sa mužovi, ktorý volal ako anonym, ozvala, tvrdí Wäldl. No muž jej dvakrát nezodvihol, a to bol koniec jeho prípadu. Hovorca odmietol, že by polícia s prípadom dva mesiace nerobila nič.