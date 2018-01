V Limbachu prebieha rekonštrukcia vraždy Ernesta Valka

Polícia koncom minulého roka potvrdila, že má vrahov prominentného právnika.

26. jan 2018 o 9:46 (aktualizované 26. jan 2018 o 14:10) Jakub Habas, SITA, TASR

BRATISLAVA. V Limbachu prebieha rekonštrukcia vraždy právnika Ernesta Valka, ktorú od skorých ranných hodín pripravovala polícia.

Informuje o tom televízia JOJ na svojom portáli noviny.sk.

Rekonštrukcia vraždy

Rekonštrukcia vraždy začala podľa informácií televízie JOJ krátko po deviatej hodine.

Prečítajte si tiež: Miesto činu obhliadali niekoľkokrát. Okolo Valkovej vraždy sú nejasnosti naďalej

​Jedného z obvinených mužov, ktorý od minulého roka spolupracuje s políciou, už podľa televízie JOJ z miesta rekonštrukcie vraždy odviezli.

Na mieste zostal zatiaľ hlavný obvinený Jozef R., prokurátor, policajní vyšetrovatelia aj právni zástupcovia oboch podozrivých, Igor Cibula mladší aj Daniel Lipšic.

Švajčiarsky majiteľ Valkovej vily je zhodou okolností taktiež advokát. Na miesto sa prišiel pozrieť tiež, no nevie, ako to tam momentálne vyzerá, pretože si potreboval odskočiť do mesta. Dom kúpil pred niekoľkými rokmi aj s manželkou.

Na príchod obžalovaných dohliadal aj policajný vrtuľník. Polícia v okruhu pol kilometra od miesta činu uzatvorila priestor. Na streche domu sa nachádzajú ostreľovači.

Ernesta Valka zavraždili v jeho dome v zime v roku 2010 traja páchatelia. Polícia koncom minulého roka potvrdila, že má vrahov prominentného právnika.

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár v októbri minulého roka informoval, že policajný vyšetrovateľ v prípade vraždy právnika Ernesta Valka obvinil dve osoby, Jozefa R. z vraždy a Jaroslava K. z lúpeže.

Prečítajte si tiež: Advokát údajného Valkovho vraha: Môj klient nevraždil

Jozef R. sa vtedy nachádzal vo väzení pre inú trestnú činnosť a Jaroslav K. vo väzbe, taktiež pre iný zločin.

Vražda Ernesta Valka

Podľa policajného prezidenta Tibora Gašpara sa obvinení ešte v októbri 2010 mali rozhodnúť, že sa pokúsia vylúpiť dom Ernesta Valka.

"Začali sledovať dom poškodeného v Limbachu, aby zistili jeho obvyklé správanie," povedal v októbri minulého roka Gašpar.

Jozef R. si mal podľa Gašpara zadovážiť zbraň kalibru 9 mm a obvinení chceli použiť aj lesť. "Plánovali použiť zapáchajúcu chemikáliu pre otvorenie vchodov do domu," vysvetlil Gašpar.

Dňa 8. novembra 2010 okolo 18. hodiny mali obvinení prísť k právnikovmu domu a čakať na jeho príchod. Aplikovali chemickú látku, a potom čo Valko vošiel do domu, vnikli obaja za ním.

Prečítajte si tiež: Polícia vypátrala vraha Ernesta Valka

"Jozef R. mal strelnú zbraň a mal vystreliť na poškodeného. Trafil ho do ľavej strane hrude a spôsobil mu smrteľné zranenie," opísal Gašpar.

Po odchode zahodili strelnú zbraň do vodnej nádrže pri Pezinku. Polícia vražednú zbraň našla a podrobila znaleckému skúmaniu.

"Ide o zbraň typovo zhodnú s vražednou zbraňou, bola zistená individuálna zhoda s nábojnicou a strelou nájdenou pri obhliadke miesta činu domu poškodeného," uviedol Gašpar.

Lupiči z právnikovho domu ušli a podľa polície si nič neodniesli. Polícia aj prokuratúra zdôraznila, že motívom spáchania skutku mala byť snaha o majetkový prospech.