Žitňanská si myslí, že milióny exekúcií si vyžadujú rázne riešenia

Súčasné mechanizmy na množstvá exekúcií podľa ministerky nestačia.

26. jan 2018 o 13:34 SITA

BRATISLAVA. Súčasné mechanizmy na množstvá exekúcií jednoducho nestačia. Uviedla to na piatkovej tlačovej konferencii ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).

Podľa jej slov by trvalo približne desať rokov, aby mohli byť staré exekúcie vyriešené súčasnými štandardnými nástrojmi.

Rezort preto na prelome januára a februára tohto roka predstaví finálne kontúry návrhu takzvanej exekučnej amnestie.

"Hľadáme v rámci koalície rozsah opatrení, ktoré by mohli pomôcť vyriešiť túto situáciu s miliónmi exekučných konaní. Vieme zatiaľ hovoriť iba o štátnych inštitúciách, ktoré by mohli pri starých spisoch upustiť od pohľadávok. Pri súkromných veriteľoch prikazovať nemôžeme," uviedla ministerka.

Súkromný sektor by sa tak do prípadnej exekučnej amnestie mohol zapojiť na báze dobrovoľnosti. Celkový počet veriteľov dosahuje stotisícové čísla, podľa rezortu by ich spolu mohlo byť okolo 900-tisíc.

Staré exekúcie

Ministerka navyše pripomenula, že pri konaniach starých viac ako päť rokov často nastáva situácia, že sa nič reálne nevymáha, iba stúpajú náklady na samotné konanie.

"Vieme, že najviac sa exekvuje počas prvého roka, potom to systematicky klesá. Viacero pohľadávok je preto reálne v praxi nevymožiteľných," priblížila Žitňanská.

Podľa nového exekučného poriadku, ktorý vstúpil do platnosti 1. apríla 2017, sa v prípade päťročného konania automaticky exekúcia zastavuje.

Veritelia musia navyše uhradiť časť nákladov na konanie. Podľa ministerky si tak každá inštitúcia dvakrát rozmyslí, komu peniaze požičia a komu nie.

Osobný bankrot

Inštitút osobného bankrotu do istej miery podľa ministerstva pomohol, nie všetci dlžníci sú ale ochotní do bankrotu ísť.

Podľa štatistík takýchto nových prípadov pribudne za mesiac približne 800, čo by podľa rezortu mohlo predstavovať reálne čísla aj do budúcna. Ministerstvo plánuje v roku 2018 novelizovať aj exekučný poriadok.

Rezort má k dispozícií prvé výsledky z praxe a chce preto legislatívu prispôsobiť súčasným potrebám. Rozsah prípadných zmien by mohol byť známy do konca kalendárneho roka 2018.