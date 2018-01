Švédku naštval prístup slovenských úradov. Toto je jej návrh na zlepšenie

Top desať správ z najväčšieho spravodajského webu o Slovensku v angličtine.

26. jan 2018 o 13:46 sme.sk

BRATISLAVA. 1. Bude v každej rodine lietajúce auto? Are flying cars coming to the skies?

2. Muž z východného Slovenska tetoval čísla väzňov v Osvienčime, celý život o tom mlčal. Jeho príbeh zverejnený po smrti zaujal viaceré svetové médiá: A Slovak prisoner tattooed in Auschwitz, remained silent until he grew very old

3. Prečo sa vnímanie USA na Slovensku ani po nástupe Trumpa až tak nezmenilo? Píše americký novinár: What kind of expectations do some Slovaks have for world leaders?

4. Exorcista: Stretol som desiatky ľudí posadnutých diablom! I have met dozens of people possessed by Satan, exorcist claims

5. Kam vyraziť v Bratislave? Tieto akcie si v hlavnom meste určite nenechajte ujsť: Foreigners: Top 10 events in Bratislava

6. Sneh na Sahare. Existuje teda globálne otepľovanie alebo nie? Global warming is a myth, claims a hoax

7. Streľba v bratislavskej Petržalke mala tragické následky: Shooting in Bratislava claims two lives; a child survived

8. Nová ľavicová strana si verí: Newly launched Progressive Slovakia aims for 20 percent of the vote in the next election

9. Týždňové pátranie po nezvestnej žene má zlý koniec: Police confirm the identity of a dead woman from Devínske Jazero

10. Slovensko do cudzincov neinvestuje, hovorí mladá Švédka, ktorá prišla s nápadom ako vyriešiť dlhé rady na cudzineckej polícii: Slovakia doesn’t invest much in foreigners

Až 60 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 22,5 percenta všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.