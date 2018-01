Exekučná amnestia sa už črtá, špekulantom sa vyčkávať neoplatí

Ak by vláda vyčkávala, kým zaúčinkuje nová legislatíva, vyčistenie súdov by trvalo desať rokov. Za rýchlejší postup si však štát priplatí.

26. jan 2018 o 19:39 Peter Kováč

BRATISLAVA. Pokuta za nezaplatenie odvozu smetí, za prekročenie rýchlosti na cestách, jazdu načierno v MHD, nezaplatené sociálne poistenie či pokuta od daniarov za oneskorené daňové priznanie.

Na všetky tieto prípady, kde sa podlžnosti bežných ľudí dostali až do fázy exekúcií, by sa mohla vzťahovať chystaná exekučná amnestia.

Aj keď ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská z Mosta-Hídu ešte nepredstavila jej konkrétne parametre, podoba mimoriadneho opatrenia sa už začína črtať.

„Vieme zatiaľ hovoriť iba o štátnych inštitúciách, ktoré by mohli pri starých spisoch upustiť od pohľadávok. Pri súkromných veriteľoch prikazovať nemôžeme,“ povedala k chystaným amnestiám Žitňanská.

Znamená to, že škrtnutie rôznych poplatkov pre exekútorov či úrokov za omeškanie by malo byť možné len pri dlhoch voči Sociálnej poisťovni, ministerstvám či mestským dopravným podnikom. Naopak, amnestia by sa nevzťahovala na nebankovky, pôžičkové spoločnosti či mobilných operátorov.

Vo vládnej koalícii je však na podrobnosti odpúšťania starých dlhov ešte viacero pohľadov. O presnej podobe amnestií preto jej predstavitelia nechcú hovoriť, kým nevznikne definitívna podoba.

Možnosti mimoriadnych opatrení im Žitňanská predstavila už pred dvoma týždňami a jednotliví ministri a ich strany sa k nim mali vyjadriť do konca mesiaca.

Premiér Robert Fico zo Smeru už naznačil, že amnestovanie môže prebiehať aj postupne, teda tak, že by sa postupne pridávali inštitúcie, ktorých sa opatrenia dotknú.

„Možno to urobíme po dieloch, možno to urobíme naraz, ale vôľa vo vládnej koalícii je,“ zdôraznil Fico v RTVS.

Špekulanti nepochodia