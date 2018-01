Obyvatelia desiatich obcí si volia chýbajúcich starostov a poslancov

27. jan 2018 o 7:09 TASR

Obyvatelia 10 slovenských obcí si volia chýbajúcich starostov a miestnych poslancov.

Dôvody doplňovacích volieb sú rôzne. V jednom prípade doterajší starosta zomrel, inde sa starostovia a poslanci vzdali funkcií alebo neboli minule zvolení.

Starostu si vyberajú obyvatelia obcí Rovinka, Horné Turovce a Žitavany. Poslancov zas v obciach Dobrá Voda, Polianka, Modrovka, Martinová, Zombor, Podzámčok a Červená Voda. Pôvodne sa mali volebné miestnosti otvoriť v 18 obciach, ale v siedmich obciach nikto nekandiduje, a tak niet koho voliť.

Starostov si mali voliť aj obce Ondavka, Opátka, Korejovce a Káľava, ale nikto nekandiduje, takže si budú musieť na nových starostov počkať. Najbližšiu príležitosť zvoliť si ich budú mať až v novembri v riadnych komunálnych voľbách. Ďalšie doplňovacie voľby sa totiž už do tých riadnych vypísať nesmú. Zmenu presadila v parlamente koalícia.

Riadne komunálne by mali byť 3. alebo 10. novembra. TASR to vypočítala na základe volebného zákona, ktorý hovorí, že voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v posledných 14 dňoch ich volebného obdobia. Minulé komunálne voľby sa konali 15. novembra 2014.

Do 15. novembra teda musia byť zvolení noví primátori, starostovia a obecní poslanci. Voľby vyhlasuje predseda Národnej rady SR, termín zatiaľ oficiálne určený nie je.