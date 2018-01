Slovenskí a českí vojenskí potápači absolvovali spoločný výcvik

Precvičili si spoločný postup pri riešení krízových situácií.

27. jan 2018 o 11:42 SITA

BRATISLAVA. Vojaci zo Ženijného práporu Sereď a Michaloviec a ich českí kolegovia zo Ženijného práporu Běchyne absolvovali tento týždeň spoločný výcvik v zimných podmienkach na Čiernej vode.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková, precvičili si spoločný postup pri riešení krízových situácií pod vodnou hladinou.

Úlohy plnili v zmiešaných tímoch. “Hlavným cieľom spoločného výcviku je výmena skúseností, zručností a postupov pri riešení vojenských činností v uzatvorenom prostredí pod vodnou hladinou, pričom vojaci musia eliminovať najväčšie riziká,” uviedol veliaci poddôstojník ženijno-prieskumnej časty rtm. Michal Ščepko.



„Pre našich potápačov je spoločný výcvik so slovenskými kolegami vynikajúcou príležitosťou na získanie nových skúseností, a to predovšetkým pri práci s navijakom pod vodnou hladinou. Z hľadiska bezpečnosti je potrebné, aby potápač pod vodou nemal zbytočné veci. Mohli by zapríčiniť nehodu, mimoriadnu udalosť a ohroziť bezpečnosť, ale aj život potápača. A dôležité je, zimné potápanie si precvičíme za každých podmienok, a to aj v prípade, že je nad nami ľad,” doplnil práporčík Michal Strejc, ktorý je skúšobným komisárom Armády ČR pre potápanie.

Zručnosti získané počas výcviku využijú vojenskí potápači predovšetkým v rámci domáceho krízového manažmentu.