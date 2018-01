Čo hovoria slovenskí politici na výhru Zemana

Premiér Robert Fico zablahoželal Milošovi Zemanovi k víťazstvu a vyzdvihol jeho politickú skúsenosť.

27. jan 2018 o 16:34 SITA, Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Na výsledky českých prezidentských volieb reagujú aj politici na Slovensku. Premiér Robert Fico zo Smeru už zablahoželal víťazovi Milošovi Zemanovi, šéf poslaneckého klubu Smeru Martin Glváč je rád, že voľby dopadli inak ako si predstavovala "bratislavská kaviareň".

Premiér Robert Fico, Smer

"Blahoželám svojmu priateľovi Milošovi Zemanovi k znovuzvoleniu za prezidenta Českej republiky.

Vždy som ho vnímal ako inteligentného a skúseného politika a som rád, že sa česká verejnosť opäť rozhodla pre neho.”

Prezident Andrej Kiska

„Telefonicky som zablahoželal Milošovi Zemanovi k víťazstvu v prezidentských voľbách.

Pán prezident ma uistil, že prvá oficiálna návšteva bude smerovať na Slovensko. Požiadal ma, že by chcel stráviť dva dni v Tatrách, kde som ho srdečne pozval.

Vzťahy medzi našimi krajinami a ich občanmi sú výnimočne blízke. Som presvedčený o tom, že v ich podpore budeme spolu naďalej pokračovať.“

Predseda parlamentu Andrej Danko, SNS

"Voľby sa nekomentujú, voľby sa rešpektujú, ale samozrejme gratulujem našim susedom k voľbe prezidenta.

Česko-slovenské vzťahy sú bez ohľadu na politiku už roky mimoriadne nadštandardné a sme príkladom, ako dva štáty, dve krajiny vedia pri sebe pokojne žiť, vzájomne sa rešpektovať a pomáhať si."

Martin Glváč, predseda poslaneckého klubu Smer

"Som znovu rád, že voľby v ČR dopadli inak ako si predstavovala “ bratislavská kaviareň” a “ objektívne denníky! Bolo to aj po voľbách v USA."

Ľubomír Galko, poslanec SaS

"K českým prezidentským voľbám len toľko. Treba ich rešpektovať, tamojší občania si vybrali.

Ale čo pokladám za najhoršie, to sú hlášky niektorých "intelektuálov", ktoré som už kdesi zachytil : "Čo narobíš, lúza má vždy väčšinu". To je vôbec ten najhorší prístup, aký môže byť. S ľuďmi sa treba rozprávať, presvedčiť ich o svojej pravde argumentmi, to je najväčšie umenie. Nie pozerať na nich zvrchu alebo im dokonca nadávať.

Erik Tomáš, poradca premiéra pre komunikáciu, poslanec Smer

"Keď realita porazí kaviareň, keď zdravý rozum zvíťazí nad "politickou korektnosťou" .

Ľuboš Blaha, poslanec za Smer

"Blahoželám staronovému prezidentovi Českej republiky Milošovi Zemanovi k jeho víťazstvu.

Otvorene som ho podporoval a som rád, že český národ ukázal svoju vyspelosť.

Našim českým bratom ticho závidím, že si zvolili ľavicovú osobnosť, ktorá vie za svoj štát zabojovať a nie pravicovú marketingovú bábku, akou je Kiska na Slovensku. Mám úprimnú radosť!"