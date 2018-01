Na Slovenskú akadémiu vied čaká najväčšia zmena od jej vzniku

Predseda SAV Pavol Šajgalík je optimista.

27. jan 2018 o 18:38 SITA

BRATISLAVA. Na Slovenskú akadémiu vied (SAV) čaká v tomto roku najväčšia zmena v oblasti legislatívy od jej vzniku. Od 1.januára vstúpil do platnosti zákon o výskumných verejných inštitúciách, kde SAV predstavuje objekt premeny štátnej organizácie na verejnú výskumnú inštitúciu.

„Na prípravy máme polroka, lebo ten zákon nadobudne účinnosť 1.júla. Tento polrok bude pre nás veľmi zlomový, aby všetky ústavy SAV boli z hľadiska legislatívy a mentálneho nastavenia pripravené na túto zmenu. Je to rok veľkých zmien a mnohých otáznikov, ale ja som optimista a verím, že to zvládneme,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA predseda SAV Pavol Šajgalík.

Množstvo výziev stojí pred SAV aj v oblasti výskumu. Európska komisia sa v roku 2016 rozhodla investovať miliardu eur do výskumného úsilia známeho ako Quantum Technology Flagship (Vlajková loď kvantovej technológie). Cieľom tohto projektu je rozvinúť štyri technológie, a to kvantovú komunikáciu, kvantovú simuláciu, kvantové výpočty a kvantové snímanie.

Podľa slov predsedu by sa SAV rada zapojila do tohto projektu. „Spolu s ministerstvom školstva pripravujeme slovenskú verziu programu o kvantových technológiách, v ktorých hráme významnú rolu. To je veľká výzva, pretože kvantové technológie sú témou, ktorá určuje vo všeobecnosti budúcnosť ľudstva.“