Lubyová: Opozícia si v školskom výbore zahrala vabank

Zneistila tak rodičov i deti, ktorí rozmýšľajú o štúdiu na osemročnom gymnáziu.

28. jan 2018 o 12:58 TASR

BRATISLAVA. Opozícia zahrala v parlamentnom školskom výbore vabank s rodičmi i deťmi, aby o téme kvót pre osemročné gymnáziá mohla rečniť v pléne parlamentu.

V diskusnej relácii TA 3 V politike to uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS), ktorá je presvedčená, že dôvodom neschválenia poslaneckého návrhu na zvýšenie kvót pre osemročné gymnáziá vo výbore pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport bolo to, že opozícia sa "zomkla, aby návrh zablokovala".

Jej oponent v diskusii, člen parlamentného školského výboru Branislav Gröhling (SaS), poukázal na to, že ani samotní členovia výboru z koalície nehlasovali jednotne, navyše podľa neho nemohli ani tento poslanecký návrh prerokovať.

"Ja som ho dostal o pol desiatej, o desiatej sme už mali rokovať," uviedol. Z celej situácie viní ministerstvo školstva pod vedením SNS. "Malo dostatok času, aby tento problém riešilo," uviedol.

Lubyová oponovala, že rezort nemá kompetenciu v rámci metodiky a určovania počtu tried a kvóty zavádza zákon Národnej rady. Upozornila, že tento zákon nadobudol účinnosť 1. septembra. "To bolo verejne známe, dovtedy mohla i opozícia v pléne Národnej rady túto situáciu riešiť," uviedla.

"Ja nemôžem svojím rozhodnutím zvyšovať kvóty, lebo by som išla proti zákonu prijatému v parlamente," zdôraznila. Ministerstvo podľa nej samo presadzovalo myšlienku, že túto zmenu nemožno urobiť náhle.

Poukázala však i na to, že cesta do budúcnosti vedie k inkluzívnemu modelu vzdelávania tak, ako je to aj filozofiou programu Učiace sa Slovensko. "Ak má byť táto myšlienka podporovaná, musíme si uvedomiť, že raz tie osemročné gymnáziá nebudú," upozornila.

V súčasnosti je potrebné riešiť aktuálny stav. "Zvýšenie kvót na desať percent by bolo určitým riešením, určitým premostením," uviedla. Teraz je to podľa nej v rukách poslancov Národnej rady. Gröhling očakáva, že táto téma sa dostane na rokovanie Národnej rady SR. "Sme pripravení za to zahlasovať," deklaroval.

Obaja sa zhodli, že kompetencie optimalizovať sieť škôl a môcť určovať počet tried by sa mali vrátiť pod gesciu rezortu školstva.