Trnka v kauze Glance House nemal pravdu

Podvod pri prevodoch firemných podielov sa nestal. Zložitá spleť súdov však v kauze Glance House pokračuje ďalej.

29. jan 2018 o 18:34 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Nie sú pochybnosti o tom, že v spore o bytovku Glance House bol spáchaný podvod, vyhlásil v roku 2012 bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka.

Obhajoval tým fakt, že svojím listom umožnil prevod bytovky, ktorú nechala zablokovať špeciálna prokuratúra, na firmu blízku jeho kamarátovi Mariánovi Kočnerovi.

O viac ako päť rokov neskôr Okresný súd Bratislava II rozhodol, že podnikateľ Róbert Číž a jeho manželka Adriana podvod, o ktorom Trnka hovoril, nespáchali a spod obžaloby ich oslobodil.

Prokurátorka sa voči oslobodzujúcemu rozsudku na mieste odvolala. Trvá na tom, že Čížovci chceli podvodom získať firmu, ktorá bytovku Glance House stavala. Sudca Roman Farkaš v pondelok skonštatoval, že sa jej to doteraz nepodarilo preukázať.

„Nemôžem to teraz komentovať a ani na to nevidím dôvod, keďže som nečítal obžalobu ani zdôvodnenie rozsudku,“ povedal pre SME Trnka v pondelok. Kočner do telefónu oznámil, že už niekoľkokrát zdôraznil, že so SME nebude komunikovať.

Ukradnutá firma

Spor medzi Čížovcami a ich niekdajšou obchodnou partnerkou Janou Šlachtovou siaha ešte do roku 2010. Šlachtová je dlhoročná Kočnerova priateľka a v roku 2010 začala tvrdiť, že Číž jej ukradol firmy. Číž sa bráni, že to bolo naopak a Šlachtová firmy ukradla jemu.

„Ten dátum si zapamätám asi navždy. Bolo to 16. októbra 2009. Prišla za mnou Jana Šlachtová a povedala, že ona je novou vlastníčkou schránkovej CDI a teda všetkých mojich firiem,“ povedal Číž v rozhovore pre SME v septembri 2016.

Sporom o vlastníctvo firiem sa začala zaoberať polícia, špeciálna prokuratúra kvôli tomu zablokovala akýkoľvek pohyb s bytovkou Glance House. Číž hovorí, že sa mu v tom čase ozval aj Kočner, ktorý ponúkal dohodu s tým, že sa musia „nejako rozdeliť.“

„Vyšetrovateľ mi vtedy povedal, nech Kočnerovi zavolám, že on mi chce len dobre,“ hovoril Číž. Kočnerovi sa ozval, no akúkoľvek dohodu odmietol. Krátko nato začala polícia trestné stíhanie voči Čížovcom kvôli podozreniu z podvodu. Obvinená bola aj Šlachtová, no prokuratúra po krátkom čase obvinenie zrušila.

„Vlastnícke vzťahy vo firme zostali aj naďalej nevyjasnené," povedal v pondelok sudca. Je podľa neho zvláštne, že hoci Šlachtová firmu podľa vlastných tvrdení vlastnila, nemala o ňu záujem. Počas všetkých pre firmu dôležitých právnych úkonov, ako podpisy zmlúv či vybavovanie pôžičiek, bola na zahraničnej dovolenke a musel ju niekto zastupovať.

Pochybné prevody

Napriek tomu, že bytovka bola zablokovaná špeciálnou prokuratúrou, šéf katastra v Senci Igor Svitek v roku 2012 na základe Trnkovho listu umožnil prevod budovy na firmu Gapeja, ktorá je blízka Kočnerovi.

Kým Sviteka pre to neskôr prepustili a v súčasnosti čelí obvineniu zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, pri Trnkovi polícia o trestnom čine nehovorí. Riešila ho disciplinárna komisia, ktorá ho už dva razy potrestala odňatím funkcie prokurátora, naposledy v roku 2015.

Trnka sa odvolal, no bratislavský krajský súd ani za takmer tri roky nedokázal vytýčiť pojednávanie. Aj na základe otázky denníka SME ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská povedala, že preverí, či v tejto veci nerobí súd zbytočné prieťahy.

Samotná bytovka uviazla v zložitej spleti súdnych sporov. Koncom decembra 2016 súd vyhlásil na bytovku konkurz na základe žiadosti OTP Banky, ktorá celý projekt na jeho začiatku financovala. Byty taktiež stále patria aj do konkurznej podstaty spoločnosti Gapeja.

Majitelia rukojemníkmi

Najviac tak na spory okolo Glance House doplácajú ľudia, ktorí za byty už v predstihu zaplatili zálohu. Napriek tomu, že dom bol skolaudovaný už v roku 2010, nasťahovať sa doň stále nemôžu.

„Dnešné rozhodnutie súdu pokladám ako klient Glance House za potvrdenie, že prokuratúra nestojí na strane obyčajných ľudí, ale háji záujmy vplyvných, ktorí si myslia, že sú nad zákonom,“ hovorí jeden z oklamaných klientov František Horváth.

Vysvetľuje, že aj keď je dnes firma Glance House v konkurze a jeho pohľadávka je uznaná, kvôli prieťahom a obštrukciám v súdnych konaniach sa reálne v najbližších rokoch k svojmu majetku určite nedostane.